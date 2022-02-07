"В обмен на видео предлагали макароны". Местная звезда TikTok о заработках

Айрита Кодоране в TikTok публикует видео с готовкой, рецептами и обзорами мест общепита. Девушка в своё время шесть лет проработала в ресторане, а публиковать видео в социальных сетях начала чуть больше года назад. Сейчас Айрита занимается TikTok на полную ставку и зарабатывает только этим.

"Многие компании за сотрудничество неохотно платят и хотят "выехать" на разных бартерных условиях. TikTok довольно молодая платформа для Латвии и пока у нас нет опции, что автор контента получает деньги от компании TikTok за просмотры видеороликов или лайки. Заработать можно только с рекламы и сотрудничества", - говорит Айрита, на которую подписано более 50 тысяч человек.

Девушка отмечает, что в тиктокерской среде в Латвии есть конкуренция, поэтому она следит за тем, что выкладывают другие пользователи, сравнивает и даже вдохновляется. Раньше она публиковала видео ежедневно, но сейчас получается около 3-4 роликов в неделю.

"Мне предлагали вести соцсети одного ресторана, но я отказалась, потому что он мне не нравился", - рассказала девушка, которая уверена, что залог успеха в TikTok это оригинанальность, а не качество видеороликов.

Айрита признаётся, что отказывает в рекламе 90% брендам из-за того, что она лично не пользуется продуктами их производства или ей не нравится та или иная компания.

"У меня было одно уникальное предложение - пройти курс лазерной эпиляции и рассказать, как было классно. Сделка выглядела следующим образом: курс состоял примерно из десяти процедур, на которые у меня была бы скидка, но если бы я эти видеоклипы сделала плохо, мне бы пришлось заплатить всю сумму".

По словам тиктокерши, съёмка одного видео занимает очень много времени. Нужно придумать идею, всё приготовить, купить всё необходимое, придумать кадрирование, позвать человека для съёмки, снять, наговорить текст и соединить всё это вместе.

"Если компания в обмен на видео предлагает макароны, это кажется просто смешным. Если им в офисе нужно покрасить стены, они ведь не будут мастеру платить макаронами. Мы к этому относимся как к настоящей работе. Это и есть настоящая работа".