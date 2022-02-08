Полиция Латвии сообщила об уголовном деле против "шахматного маньяка"

Представитель полиции Илзе Юревича подтвердила агентству LETA, что в распоряжение учреждения попала информация о нескольких шахматистках, которые принимали участие в квалификационных турнирах Международной шахматной федерации в Риге в период с 25 октября по 8 ноября 2021 года. Шахматистки получили письма с материалами порнографического характера.

В ходе досудебного расследования было выяснено, что в упомянутый период времени письма с материалам порнографического характера получили пять участниц турнира.

28 октября прошлого года был начал уголовный процесс, изначально квалифицированный по статье преступления против всеобщей безопасности и общественного порядка.

Теперь же к упомянутым пяти случаям в начале ноября прошлого года теперь получено заявление от Международной шахматной федерации.

В данный момент уголовный процесс квалифицирован по статье хулиганство.

В рамках уголовного процесса осуществляется досудебное расследование, назначены экспертизы, проверяется прозвучавшая в публичном пространстве информация о персоне, рассылающей упомянутые письма. В интересах следствия полиция более подробные комментарии предоставить не может.

Напомним, конверты с порнографическими вырезками и использованными презервативами на протяжении десяти лет получали российские шахматистки, в том числе и несовершеннолетние. Пострадавшие от "шахматного маньяка" спортсменки неоднократно обращались в полицию, однако результата не было. Издание "Медуза" провело собственное расследование и выяснило, кто и откуда рассылал столь отвратительную почту. Оказалось, это мужчина из Риги.

Как пишет "Медуза", всего с 2009 по 2019 год подобные конверты получили как минимум 15 шахматисток, пяти из которых на момент получения "корреспонденции" не было и 18 лет, а всем остальным - не более 30.

Обычно в белый конверт была вложена сложенная пополам страница из порножурнала преимущественно 1980-х годов с одной или несколькими фотографиями, однако встречались и более "свежие" снимки - например, из латвийского журнала Eroticon от февраля 2003 года. В страницу вложен использованный презерватив, в нем - сперма. Все письма были брошены в почтовый ящик в Риге. "Медуза" отмечает, что некоторые спортсменки получили письмо один раз, другие же получали их регулярно.