Номинации на Оскар-2022: лидируют "Власть пса", "Дюна", "Белфаст" и "Вестсайдская история"

Даже если "Оскаров" получит лишь часть из этих номинаций, 67-летняя Кэмпион твердо вернула себе место одного из грандов мирового кино. А если сделанная компанией Neflix "Власть пса" получит главную награду - за лучший фильм, то это станет первый главный "Оскар", присужденный стриминговой платформе.

О "Дюне" писали и говорили очень много еще задолго до выхода фильма.

Грандиозная экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта была провозглашена самой ожидаемой кинопремьерой 2021 года.

На счету "Дюны" - десять номинаций. Да, она попала в число претендентов на лучший фильм и лучший адаптированный сценарий. Но постановщик картины француз Дени Вельнёв даже не удостоен номинации за режиссуру.

Обойдены номинациями и актеры. Отмечены в основном чисто технические достижения этого на самом деле невероятно зрелищного фильма: операторская работа, визуальные эффекты, монтаж, ну и музыка композитора-ветерана Ханса Циммера.

По семь номинаций у "Белфаста" и "Вестайдской истории".

Автор "Белфаста" - британский сценарист, режиссер и актер Кеннет Брана. В Британии он пользуется высочайшей репутацией и всеобщим уважением, удостоен даже рыцарского звания. Главным образом потому, что работает на, так сказать, "домашней территории".

Он - автор многочисленных шекспировских экранизаций. Именно они и принесли ему международное признание: оскаровские номинации за режиссуру и лучшую мужскую роль за "Генриха V" (1989) и лучший адаптированный сценарий за "Гамлета" (1996).

Кроме Шекспира Брана любит и другого английского классика - Агату Кристи. На его счету экранизации ее романов "Убийство в Восточном экспрессе" и выходящий на днях фильм "Смерть на Ниле", в которых он уже и как актер создал один из лучших кинообразов великого сыщика Эркюля Пуаро.

"Белфаст" снят по оригинальному сценарию Браны. Фильм во многом автобиографичен и воссоздает собственное детство режиссера в столице Северной Ирландии в 1960-е годы.

Нарочито черно-белая картина отражает и материальную скудость жизни, и постоянное, напряженное на грани войны противостояние между католическими и протестансткими общинами города.

Фильм, тем не менее, отнюдь не мрачный и пронизан неунывающим детско-юношеским оптимизмом.

Автор сценария и режиссер "Белфаста" Кеннет Брана и актриса Джуди Денч. Оба они - в числе номинантов. ФОТО: Dave J Hogan/Getty Images

В числе полученных "Белфастом" номинаций - самые главные: за лучший фильм, лучшую режиссуру и лучший оригинальный сценарий.

Неувядающая (наверное, уже можно говорить великая) Джуди Денч претендует на золотую статуэтку за лучшую женскую роль второго плана, а ветеран ирландского рока Вэн Моррисон - за лучшую оригинальную песню.