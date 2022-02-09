Моргенштерна снова обвиняют в пропаганде наркотиков - из-за татуировки на груди

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, указанная татуировка видна в клипах Новая волна, El problema и Yung Hefner.

Как сообщает адвокат, заявление в написал некий житель Набережных Челнов, попросив привлечь артиста к ответственности за пропаганду запрещенных веществ.

Лингвистические экспертизы песен не подтвердили его доводы, тогда майор полиции назначил ботаническую экспертизу из-за татуировки на теле певца.

Видео проверили эксперты Набережночелнинского государственного педагогического университета и Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения Москвы.

Первые отметили татуировку на груди Моргенштерна, "по краям которой изображено растение, похожее на коноплю". Вторые заявили о том, что в клипах присутствуют "множественные сцены, формирующие у зрителя ассоциативные связи между допустимостью незаконного потребления продуктов растения конопля и достижением успеха, лояльное отношение к незаконному употреблению наркотических средств".

Административное производство ведется по части 1.1 статьи 6.13 КоАП, которая предполагает для юридических лиц до 1,5 миллиона рублей штрафа либо приостановления деятельности на срок до 90 суток.

Ранее появились слухи о том, что Моргенштерн покинул Россию, но позже сам музыкант опроверг эти слухи.