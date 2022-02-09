LTV извинилось перед Миксом Дукурсом за ошибку во время его выступления на Supernova

"К сожалению, во время представления Дукурса произошел непредвиденный сбой синхронизации компьютера по обработке эффектов,
в результате чего песня в прямом эфире прозвучала без запланированных звуковых эффектов.
Организаторы конкурса - LTV - извинились перед Миксом Дукурсом", - сказано в официальном сообщении на странице конкурса в Facebook.
Напомним, что Дукурс, который уже в десятый раз участвовал в национальном отборе на "Евровидение", не прошел в финал.
После того как музыкант не квалифицировался для финала, в Instagram-сторис он отметил, что его мечта о конкурсе "Евровидение" исчерпана.
"В десятый раз... Чувства очень хорошо знакомы. К сожалению, в этом году у нас снова была возможность представлять Латвию на этом мероприятии, которое мы называем "Евровидение". Спасибо всем, кто проголосовал, от всего сердца! Надеюсь, это было искренне. Добро вашему дому от меня.
Это будто бы финал истории... Десятый раз, надо что-то новое.
Немного отдохнуть, с новыми силами... Все будет хорошо, встретимся!" - сказал Дукурс.
Напомним, финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova состоится 12 февраля. В нем примут участие:
- Амината - I'm Lettting You Go
- Bermudu Divstūris - Bad
- Bujāns - He, She, You & Me
- Citi Zēni - Eat Your Salad
- Элина Глузунова - Es pabiju tur
- Inspo - A Happy Place
- Линда Рушениеце - Pay My Own Bills
- Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch
- Raum - Plans
- Микс Галвановскис - I'm Just a Sinner
Галерея: Полуфинал конкурса Supernova