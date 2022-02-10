Чт, 10.02.2022
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На пляже в Лиепае нашли еще один фрагмент торпеды

ФОТО: www.liepajniekiem.lv

На пляже в Лиепае напротив Южных фортов найден еще один фрагмент - скорее всего, часть двигателя - торпеды времен Второй мировой войны, среднюю часть которой специалисты по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов Морских сил еще в понедельник доставили на территорию своей военной базы, сообщает Liepājniekiem.lv.

О, возможно, опасной, почти полностью закопанной в песке находке военным еще во вторник сообщили жители, однако из-за сильного ветра и волн объект не было возможно достать из песка, поэтому военнослужащие Морских сил место только пометили.

В среду же солдаты продолжили работу. Сначала местонахождение предмета было ограничено от волн мешками с песком,

а затем была выкопана передняя часть объекта, и оказалось, что это часть торпеды и она не взрывоопасна.

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ФОТО: www.liepajniekiem.lv

Погода снова ухудшилась и доставать объект снова стало невозможным, поэтому работы были прерваны. Как только погода позволит, работа по выкапыванию предмета будет возобновлена.

Напомним, в Лиепае в понедельник, 7 февраля, напротив Южных фортов на берег выбросило фрагмент советской морской торпеды времен Второй мировой войны.


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