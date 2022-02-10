На пляже в Лиепае нашли еще один фрагмент торпеды

На пляже в Лиепае напротив Южных фортов найден еще один фрагмент - скорее всего, часть двигателя - торпеды времен Второй мировой войны, среднюю часть которой специалисты по нейтрализации неразорвавшихся боеприпасов Морских сил еще в понедельник доставили на территорию своей военной базы, сообщает Liepājniekiem.lv.
О, возможно, опасной, почти полностью закопанной в песке находке военным еще во вторник сообщили жители, однако из-за сильного ветра и волн объект не было возможно достать из песка, поэтому военнослужащие Морских сил место только пометили.
В среду же солдаты продолжили работу. Сначала местонахождение предмета было ограничено от волн мешками с песком,
а затем была выкопана передняя часть объекта, и оказалось, что это часть торпеды и она не взрывоопасна.