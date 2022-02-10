На пляже в Лиепае нашли еще один фрагмент торпеды

О, возможно, опасной, почти полностью закопанной в песке находке военным еще во вторник сообщили жители, однако из-за сильного ветра и волн объект не было возможно достать из песка, поэтому военнослужащие Морских сил место только пометили.

В среду же солдаты продолжили работу. Сначала местонахождение предмета было ограничено от волн мешками с песком,

а затем была выкопана передняя часть объекта, и оказалось, что это часть торпеды и она не взрывоопасна.

ФОТО: www.liepajniekiem.lv

Погода снова ухудшилась и доставать объект снова стало невозможным, поэтому работы были прерваны. Как только погода позволит, работа по выкапыванию предмета будет возобновлена.