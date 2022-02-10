Чт, 10.02.2022
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Самые популярные в Латвии имена новорожденных в прошлом году

ФОТО: Shutterstock

Согласно статистике, собранной Управлением по делам гражданства и миграции (PLMP), самыми популярными именами новорожденных девочек и мальчиков в прошлом году были Эмилия и Оливер соответственно.

Всего в прошлом году имя Оливер дали 185 мальчикам, а Эмилия - 234 девочкам.

В прошлом году родители мальчиков часто выбирали для своих малышей также имена Марк, Роберт, Густав, Якоб, Эмиль, Карл, Адриан, Даниэль и Ральф.

В свою очередь, София, Алиса, Марта, Амелия, Паула, Анна, Эмма, Дарта и Эльза были особенно популярными именами для девочек.

Такие женские имена, как Эмилия, София и Алиса, в последние годы занимают лидирующие позиции. Мужское имя Роберт уже более 20 лет находится в топе самых популярных имен в Латвии. Это имя также чаще всего выбиралось для мальчиков в 2019 году.


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