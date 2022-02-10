Самые популярные в Латвии имена новорожденных в прошлом году

Всего в прошлом году имя Оливер дали 185 мальчикам, а Эмилия - 234 девочкам.

В прошлом году родители мальчиков часто выбирали для своих малышей также имена Марк, Роберт, Густав, Якоб, Эмиль, Карл, Адриан, Даниэль и Ральф.

В свою очередь, София, Алиса, Марта, Амелия, Паула, Анна, Эмма, Дарта и Эльза были особенно популярными именами для девочек.