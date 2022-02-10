Три типа мужчин, которые никогда не изменят

Примерный семьянин

Мужчины, которые считают себя примерными семьянинами, обладают логическим мышлением. Им не чужд здравый смысл, и они не идут на поводу у своих желаний. В браке они достаточно уверенно себя чувствуют. Им хватает и любви, и секса. Семейные проблемы и кризисы они решают или выжидают время. Как правило, в такие моменты любовниц они не заводят. Они уделяют много времени женам, поддерживают их и стараются быть идеальными супругами.

Не половой гигант

Как это ни странно, но не всем мужчинам нужен частый и регулярный секс. Есть и те, кого он не интересует. Такие мужчины не изменяют, они просто не заинтересованы в интимной близости на стороне. Кульгавчук отмечает, что именно этих мужчин жены обвиняют в изменах чаще всего.

Замученный трудоголик