Три типа мужчин, которые никогда не изменят

Мужчины, которые считают себя примерными семьянинами, обладают логическим мышлением. Им не чужд здравый смысл, и они не идут на поводу у своих желаний. В браке они достаточно уверенно себя чувствуют. Им хватает и любви, и секса. Семейные проблемы и кризисы они решают или выжидают время. Как правило, в такие моменты любовниц они не заводят. Они уделяют много времени женам, поддерживают их и стараются быть идеальными супругами.
Как это ни странно, но не всем мужчинам нужен частый и регулярный секс. Есть и те, кого он не интересует. Такие мужчины не изменяют, они просто не заинтересованы в интимной близости на стороне. Кульгавчук отмечает, что именно этих мужчин жены обвиняют в изменах чаще всего.
В наше время не составляет труда встретить такого мужчину. Он, быть может, и хотел бы закрутить интрижку на стороне, но у него нет на это ни сил, ни времени. Порой он не находит время на жену, что уж говорить о любовнице. В конце рабочего дня он мечтает только выспаться. Его голова занята мыслями об оплате счетов, здоровье детей и прочем. Такие мужчины опасаются искать любовь на стороне, потому как последствия для них могут оказаться слишком серьезными.