Министр: в правительстве нет единого мнения о масках в школе

Она отметила, что маски - самое простое средство защиты от Covid-19, и отменить их в учебных заведениях достаточно просто, однако в то же время, по данным Всемирной организации здравоохранения, они служат очень хорошей защитой от инфекции.

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования Рудолф Калванс ранее выразил надежду на то, что с 15 февраля от масок смогут отказаться нянечки, учителя, ассистенты педагогов, а с 1 марта - также школьники, но Министерство здравоохранения это предложение пока не поддержало.

Министр сообщила, что в настоящее время в правительстве ведутся дискуссии об ослаблении требований носить маски, но его необходимо принять с учетом рисков эпидемиологической безопасности.