Видео ⟩ Все 11 участников Supernova: кого выберет Латвия?

Кого бы вы выбрали?

Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.