Сб, 12.02.2022
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Джо Байден, президент США

Видео ⟩ Все 11 участников Supernova: кого выберет Латвия?

Supernova ФОТО: Foto (LTV/ Lauris Vīksne)

12 февраля состоится финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. Давайте перечислим тех, кто примет в нем участие:

Кого бы вы выбрали?

Микс Дукурс - First Love

Амината - I'm Lettting You Go

Bermudu Divstūris - Bad

Bujāns - He, She, You & Me

Citi Zēni - Eat Your Salad

Элина Глузунова - Es pabiju tur

Inspo - A Happy Place

Линда Рушениеце - Pay My Own Bills

Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch

Raum - Plans

Микс Галвановскис - I’m Just a Sinner

Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.

Напомним, победителем 65-го международного конкурса песни "Евровидение" стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.

С 2016 года Латвия не может пройти в финал "Евровидения".


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