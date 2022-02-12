Видео ⟩ Все 11 участников Supernova: кого выберет Латвия?
12 февраля состоится финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. Давайте перечислим тех, кто примет в нем участие:
12 февраля состоится финал национального отбора на конкурс "Евровидение" Supernova. Давайте перечислим тех, кто примет в нем участие:
Микс Дукурс - First Love
Амината - I'm Lettting You Go
Bermudu Divstūris - Bad
Bujāns - He, She, You & Me
Citi Zēni - Eat Your Salad
Элина Глузунова - Es pabiju tur
Inspo - A Happy Place
Линда Рушениеце - Pay My Own Bills
Mēs Jūs Mīlam - Ritch Itch
Raum - Plans
Микс Галвановскис - I’m Just a Sinner
Цель конкурса Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине. Полуфиналы пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале.
Напомним, победителем 65-го международного конкурса песни "Евровидение" стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.
С 2016 года Латвия не может пройти в финал "Евровидения".