Виновный объяснил, почему пририсовал глаза фигурам на картине ученицы Малевича

63-летний Васильев — ветеран войн в Афганистане и Чечне. В 1995 году, во время Первой чеченской войны, он был ранен и контужен. Получил третью группу инвалидности и медаль «За отвагу». Первая жена Васильева умерла. В 2014 году, уже после ее смерти, был убит его единственный сын. Он получил удар ножом на улице, убийце дали 10 лет лишения свободы. Сейчас Васильев живет со второй женой. Она врач, работает в "красной зоне" одной из больниц Екатеринбурга.

Инцидент произошел в первый день работы Васильева в "Ельцин-центре". Он наблюдал, как люди реагируют. К нему обратились подростки с просьбой нарисовать глаза. Она объяснили, что это их рисунки.

"Дали мне ручку. Я нарисовал глаза. Я думал, это просто их детские рисунки!" - объяснил Васильев.

Позже он уехал домой, а через несколько дней к нему домой пришла полиция. Васильев не сразу понял, в чем его обвиняют. Он признался, что не хотел ничего портить. Мужчина не догадывался, что картины такие ценные.

Жена Васильева Юлия в разговоре с журналистами отметила, что "иногда в каких-то вещах он наивен как ребенок", и назвала это последствиями контузии. Есть версия, что охранник "отделается легко" из-за состояния своего здоровья.

Ранее против Васильева возбуждали уголовное дело об угрозе убийством. Он якобы кричал на улице, что убьет некую женщину, та обратилась в полицию. Чем тогда закончилось расследование, не уточняется.

Напомним, полотно художницы Анны Лепорской страховой стоимостью 75 миллионов рублей (864 тысячи евро) подверглось нападению в екатеринбургском Ельцин Центре: неизвестный пририсовал шариковой ручкой глазки на абстрактных лицах двух фигур на картине.

Картина Анны Лепорской "Три фигуры" (1932–1934) из коллекции Государственной Третьяковской галереи была предоставлена на выставку "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Полотно было испорчено неизвестным - на фигурах шариковой ручкой были пририсованы глаза.

К счастью, вандал рисовал ручкой без сильного нажима, поэтому рельеф мазков в целом не был нарушен.

Повреждение заметили вечером 7 декабря. Картина была снята с экспозиции и досрочно возвращена в Третьяковскую галерею. Известно, что реставрация обойдется примерно в 250 тысяч рублей (2,8 тысячи евро).