Неожиданно? Решено, кого Латвия отправит на "Евровидение"

Ранее после голосования жюри и зрителей в финал прошли: Амината, Линда Рушениеце, объединение Mēs Jūs Mīlam, Inspo, Элина Глузунова, Citi Zēni, Bermudu Divstūris, Bujāns, Микс Галвановскис, Микс Дукурс и RAUM.

Отметим, что 11-й участник Микс Дукурс добавился уже после. LTV извинилось перед артистом за техническую ошибку. Во время выступления песня First Love прозвучала без заранее подготовленных звуковых эффектов. 12 февраля утром у Дукурса появились симптомы коронавируса. Тест показал положительный результат. В эфире была показана запись выступления.

После голосования жюри и зрителей в Турин отправляется коллектив Citi Zēni.

На третьем месте осталась группа Bujāns, а на втором - Амината.

Bujāns ФОТО: Foto (LTV/ Lauris Vīksne)

Амината ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Напомним, цель национального отбора Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине.

Полуфиналы международного конкурса "Евровидние" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале. Наша страна не может пройти в финал с 2016 года.