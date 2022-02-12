Неожиданно? Решено, кого Латвия отправит на "Евровидение"
Поздно вечером 12 февраля прошел прямой эфир финала конкурса Supernova, в котором 11 участников боролись за возможность представлять Латвию на "Евровидении-2022" в Италии.
Поздно вечером 12 февраля прошел прямой эфир финала конкурса Supernova, в котором 11 участников боролись за возможность представлять Латвию на "Евровидении-2022" в Италии.
Ранее после голосования жюри и зрителей в финал прошли: Амината, Линда Рушениеце, объединение Mēs Jūs Mīlam, Inspo, Элина Глузунова, Citi Zēni, Bermudu Divstūris, Bujāns, Микс Галвановскис, Микс Дукурс и RAUM.
Отметим, что 11-й участник Микс Дукурс добавился уже после. LTV извинилось перед артистом за техническую ошибку. Во время выступления песня First Love прозвучала без заранее подготовленных звуковых эффектов. 12 февраля утром у Дукурса появились симптомы коронавируса. Тест показал положительный результат. В эфире была показана запись выступления.
На третьем месте осталась группа Bujāns, а на втором - Амината.
Напомним, цель национального отбора Supernova - найти яркого участника и песню, которая сможет представить Латвию на конкурсе "Евровидение" в Турине.
Полуфиналы международного конкурса "Евровидние" пройдут 10 и 12 мая, а финал - 14 мая. Латвия выступит в первом полуфинале. Наша страна не может пройти в финал с 2016 года.
Ранее победителем 65-го международного конкурса песни "Евровидение" стала итальянская группа Måneskin с песней Zitti E Buoni.