Сб, 12.02.2022
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Диана Карпова, учительница латышского языка

У Микса Дукурса положительный тест на Covid-19. В эфире покажут запись

ФОТО: LTV/ Lauris Vīksne

Микс Дукурс, которому жюри "Supernovas 2022" и представители LTV дали место в финале, не сможет выступить в прямом эфире. У артиста положительный тест на коронавирус. В финале будет показала запись его выступления. 

В полуфинале национального отбора на "Евровидение" - конкурса Supernova - вторым выступил Микс Дукурс, представление которого, как оказалось, было запланировано по-другому. LTV объясняет случившееся.

Во время представления Дукурса произошел непредвиденный сбой синхронизации компьютера по обработке эффектов. В результате чего песня в прямом эфире прозвучала без запланированных звуковых эффектов. Организаторы конкурса - LTV - извинились перед Миксом Дукурсом. 

Музыканту дали возможность выступить в финале. За день до премого эфира экспресс-тест показал положительный результат. К сожалению наличие вируса подтвердил и лабораторный тест. 

12 февраля с утра Микс Дукурс признался, что у него появились симптомы коронавируса - насморк и головная боль. 

"Я наслаждаюсь симптомами [Covid-19]. Извините, но я буду там сегодня вечером, и это определенно будет самый интересный номер в моей концертной практике, потому что я буду сидеть на диване и смотреть, как я пою", - заметил музыкант.

"Чего я хочу! Я хочу, конечно, создать то теплое чувство в сердцах! Хотя меня там не будет - в записи мы услышим, это все, что я думал, когда пел. Чтобы было как можно меньше разбитых сердец, пусть вас обнимает любовь. Ведь приближается День святого Валентина, все будет хорошо! - добавил Дукурс.

Галерея: полуфинал Supernova-2022


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