У Микса Дукурса положительный тест на Covid-19. В эфире покажут запись

В полуфинале национального отбора на "Евровидение" - конкурса Supernova - вторым выступил Микс Дукурс, представление которого, как оказалось, было запланировано по-другому. LTV объясняет случившееся.
Во время представления Дукурса произошел непредвиденный сбой синхронизации компьютера по обработке эффектов. В результате чего песня в прямом эфире прозвучала без запланированных звуковых эффектов. Организаторы конкурса - LTV - извинились перед Миксом Дукурсом.
Музыканту дали возможность выступить в финале. За день до премого эфира экспресс-тест показал положительный результат. К сожалению наличие вируса подтвердил и лабораторный тест.
12 февраля с утра Микс Дукурс признался, что у него появились симптомы коронавируса - насморк и головная боль.
"Я наслаждаюсь симптомами [Covid-19]. Извините, но я буду там сегодня вечером, и это определенно будет самый интересный номер в моей концертной практике, потому что я буду сидеть на диване и смотреть, как я пою", - заметил музыкант.
"Чего я хочу! Я хочу, конечно, создать то теплое чувство в сердцах! Хотя меня там не будет - в записи мы услышим, это все, что я думал, когда пел. Чтобы было как можно меньше разбитых сердец, пусть вас обнимает любовь. Ведь приближается День святого Валентина, все будет хорошо! - добавил Дукурс.
Галерея: полуфинал Supernova-2022