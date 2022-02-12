У Микса Дукурса положительный тест на Covid-19. В эфире покажут запись

"Я наслаждаюсь симптомами [Covid-19]. Извините, но я буду там сегодня вечером, и это определенно будет самый интересный номер в моей концертной практике, потому что я буду сидеть на диване и смотреть, как я пою", - заметил музыкант.

"Чего я хочу! Я хочу, конечно, создать то теплое чувство в сердцах! Хотя меня там не будет - в записи мы услышим, это все, что я думал, когда пел. Чтобы было как можно меньше разбитых сердец, пусть вас обнимает любовь. Ведь приближается День святого Валентина, все будет хорошо! - добавил Дукурс.