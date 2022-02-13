Вс, 13.02.2022
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Как не навредить автомобилю во время доливки масла в двигатель

Иллюстративное фото ФОТО: Publicitātes foto

В каждом автомобиле периодически необходимо менять масло. Процедура эта несложная, однако она может значительно продлить срок службы машины. Столь же важно следить за уровнем масла, чтобы он не упал ниже минимальной границы. Если это происходит, масло можно долить, однако здесь есть несколько важных аспектов, которые определенно стоит принять во внимание.

Как поступать, если необходимо долить масло в двигатель, но вы не знаете, какой продукт выбрать? На эти вопросы отвечает TotalEnergies.

Типичная ситуация: поездка в выходной день, и внезапно на приборной панели загорается лампочка со значком канистры с маслом. Не впадайте в панику! Это всего лишь информационное сообщение. Конечно, речь идет об оранжевом свете или простом сообщении компьютера автомобиля, а не о красной тревоге, сигнализирующей, что процесс смазки не происходит.

Во-первых, необходимо остановить автомобиль на ровной дороге, а не на склоне. Затем

выключите двигатель и дайте ему остыть 10-15 минут,

после чего проверьте уровень масла при помощи щупа. Если показатель соответствует стандарту, повода для тревоги нет. Однако если уровень масла достиг минимума, его необходимо долить.

Сколько масла необходимо для доливки?

У большей части самых популярных машин разница между минимальным и максимальным уровнем масла составляет примерно 1 литр. Лучше всего долить примерно 0,25 л масла и спустя 5 минут снова проверить уровень щупом. Если необходимо, долейте еще масла, пока уровень не достигнет рекомендуемого. В современных двигателях важно, чтобы уровень масла был близок к максимальному. Одна из важнейших функций масла - охлаждение двигателя. Чем больше масла, тем лучше двигатель охлаждается.

Какое масло использовать?

Важно использовать то же самое масло, которое уже находится в двигателе,

поэтому литр соответствующего масла всегда должен быть в багажнике машины.

Однако если запасного масла с собой нет, поищите под капотом бирку с информацией о последней смене масла. Там вы найдете не только дату и пробег, но и бренд и спецификацию масла. Если такой бирки нет, проверьте записи в сервисной книжке. Если и там нужную информацию не найти, стоит связаться со специалистом, который по параметрам машины порекомендует соответствующее масло.

Как выбрать масло?

Масло для доливки должно быть того же класса качества и желательно той же вязкости, что и масло в двигателе. Класс качества устанавливают соответствующие международные спецификации, например API или ACEA. Кроме того, рекомендуется выбрать масло, которое для соответствующего вида двигателя предлагает производитель. Информация о том, масло какого качества и какого класса вязкости предусмотрено для конкретного двигателя,

доступна в инструкции по эксплуатации транспортного средства или на сайте производителя.

Важно запомнить!

Если вы выбираете новое, неиспробованное масло, вспомните различные особые требования. Во-первых, для автомобилей, оборудованных фильтром макрочастиц, необходимы масла, предусмотренные для машин с фильтром макрочастиц, или масла Low SAPs. Чтобы найти нужное масло, на упаковке продукта должны быть указаны стандарт АСЕА и буква С.

Полезная информация

Масло можно доливать в холодный двигатель.

Доливка масла в горячий двигатель может вызвать микротрещины в головке двигателя.

В большинстве случаев масла более высокого качества можно смешивать с маслами низкого качества, соответственно, доливка масла высокого качества в масло низкого качества не окажет негативного влияния на двигатель. Однако всегда нужно принимать во внимание, что после смешивания двух масел у полученной смеси параметры будут хуже.

В случае, если вы сомневаетесь, соответствует ли долитое масло нужным параметрам, после возвращения домой рекомендуется сменить все масло на правильное. Кроме того, стоит убедиться, что на всякий случай у вас есть запасное масло, которое нужно хранить в машине.

Нужда в доливке масла во время длительных поездок не равноценна износу двигателя. Необходимость в масле очень зависит от способа использования автомобиля. Если вы отправляетесь в горы или ездите на большие расстояния, часто ездите с большой скоростью, то двигатель подвергается большей нагрузке. В таких случаях большое потребление масла будет оправданным.

В случае, если масло приходится доливать по 0,5 литра на каждые 1000 километров, стоит проверить техническое состояние двигателя в сервисе.

Это относится к состоянию уплотнительных колец, уплотнительных колец клапанов и возможным утечкам, которые могут привести к чрезмерному расходу масла.


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