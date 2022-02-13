Как не навредить автомобилю во время доливки масла в двигатель

Какое масло использовать?

Важно использовать то же самое масло, которое уже находится в двигателе,

поэтому литр соответствующего масла всегда должен быть в багажнике машины.

Однако если запасного масла с собой нет, поищите под капотом бирку с информацией о последней смене масла. Там вы найдете не только дату и пробег, но и бренд и спецификацию масла. Если такой бирки нет, проверьте записи в сервисной книжке. Если и там нужную информацию не найти, стоит связаться со специалистом, который по параметрам машины порекомендует соответствующее масло.

Как выбрать масло?

Масло для доливки должно быть того же класса качества и желательно той же вязкости, что и масло в двигателе. Класс качества устанавливают соответствующие международные спецификации, например API или ACEA. Кроме того, рекомендуется выбрать масло, которое для соответствующего вида двигателя предлагает производитель. Информация о том, масло какого качества и какого класса вязкости предусмотрено для конкретного двигателя,

доступна в инструкции по эксплуатации транспортного средства или на сайте производителя.

Важно запомнить!

Если вы выбираете новое, неиспробованное масло, вспомните различные особые требования. Во-первых, для автомобилей, оборудованных фильтром макрочастиц, необходимы масла, предусмотренные для машин с фильтром макрочастиц, или масла Low SAPs. Чтобы найти нужное масло, на упаковке продукта должны быть указаны стандарт АСЕА и буква С.

Полезная информация

Масло можно доливать в холодный двигатель.

Доливка масла в горячий двигатель может вызвать микротрещины в головке двигателя.

В большинстве случаев масла более высокого качества можно смешивать с маслами низкого качества, соответственно, доливка масла высокого качества в масло низкого качества не окажет негативного влияния на двигатель. Однако всегда нужно принимать во внимание, что после смешивания двух масел у полученной смеси параметры будут хуже.

В случае, если вы сомневаетесь, соответствует ли долитое масло нужным параметрам, после возвращения домой рекомендуется сменить все масло на правильное. Кроме того, стоит убедиться, что на всякий случай у вас есть запасное масло, которое нужно хранить в машине.

Нужда в доливке масла во время длительных поездок не равноценна износу двигателя. Необходимость в масле очень зависит от способа использования автомобиля. Если вы отправляетесь в горы или ездите на большие расстояния, часто ездите с большой скоростью, то двигатель подвергается большей нагрузке. В таких случаях большое потребление масла будет оправданным.

В случае, если масло приходится доливать по 0,5 литра на каждые 1000 километров, стоит проверить техническое состояние двигателя в сервисе.