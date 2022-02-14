Согласны ли зрители с жюри? Результаты голосования конкурса Supernova

В финале конкурса Supernova количество СМС-сообщений и звонков от зрителей суммировалось с оценкой жюри. Всего было получено рекордное количество голосов для всех участников финала - 206 491. Кроме того, зрители активно голосовали с первой минуты.
Результаты:
- Citi Zēni – первое место по мнению зрителей (50 566), первое место по мнению жюри;
- Амината – третье место по мнению зрителей (30 983), второе место по мнению жюри;
- Bujāns – второе место по мнению зрителей (38 924), восьмое место по мнению жюри;
- Микс Галвановскис – шестое место по мнению зрителей (16 060), четвертое место по мнению жюри;
- Элина Глузунова – восьмое место по мнению зрителей (3572), третье – по мнению жюри;
- Mēs Jūs Mīlam – четвертое место по мнению зрителей (26 692), десятое место по оценке жюри;
- Bermudu Divstūris – зрители поставили музыкантов на пятое место (24 216), а жюри – лишь на 9-е;
- Inspo – и жюри, и зрители дали музыкантам седьмое место (6432);
- RAUM – девятое место по оценке зрителей (3486), шестое – по мнению жюри;
- Линда Рушениеце - 10-е место по мнению зрителей (3394), пятое – по мнению жюри;
- Микс Дукурс – и жюри, и зрители поставили артиста на 11-е место (2116).
LTV откроет состав жюри после международного конкурса песни "Евровидение". В него входят представители латвийской музыкальной и развлекательной индустрии, телевидения, а также зарубежные профессионалы.
Песня Eat Your Salad группы Citi Zēni прозвучит на 66-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Турине (Италия) в первом полуфинале 10 мая. В нем также примут участие Албания, Швейцария, Словения, Болгария, Молдова, Украина, Литва, Нидерланды, Норвегия, Россия, Португалия, Дания, Армения, Австрия, Хорватия, Исландия и Греция. Второй полуфинал Евровидения состоится 12 мая, финал – 14 мая.
Состав группы Citi Zēni: Янис Петерсонс (вокал), Дагнис Розиньш (вокал и саксофон), Рейнис Вишькерис (клавиши), Кришьянис Озолс (гитара), Роберт Мемменс (бас-гитара) и Том Кагайнис (ударные).
Галерея: Финал конкурса Supernova