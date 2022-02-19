Юлия Савичева: экстремальное похудение, конфликт с Фадеевым, разлука с дочкой и "Евровидение"

Она осознавала свое поражение и то, как это выглядело.

"Конечно, я понимала, что это ужасное выступление с моей стороны. Я не была готова к конкурсу такого уровня. Я плакала, а Макс [Фадеев. - Прим. ред.] говорил мне в трубку, что я была очень красивая. Думаю, он тогда разочаровался во мне. Папа задал вопрос: "Что с тобой случилось?". Реакцию критиков и артистов в студии каналов, которые ежегодно следят за конкурсом в прямом эфире, мне не показывали, но я наслышана, что там был кошмар. У меня просто не было времени углубляться в это", - пояснила певица.

Вернувшись с "Евровидения" Юлия сразу поехала на гастроли, а зрители ее поддержали.

"Им очень понравилась песня Believe me, и они не воспринимали мое выступление как поражение, наоборот, они рассказывали, как болели и переживали за меня. Благодаря этой поддержке я продолжила выступать и раскрылась с новыми песнями.

Савичева подчеркнула, что для нее это была "незабываемая школа сцены и жизни". После этого она стала только сильнее и вспоминает этап "Евровидения" только с благодарностью.

Видео: Юлия Савичева - Believe me

Кстати, реабилитироваться после неудачи на "Евровидении" Савичевой помог хит "Если в сердце живет любовь" (саунтрек к сериалу "Не родись красивой").

Видео: Юлия Савичева - "Если в сердце живет любовь"

Выкидыш и разлука с дочерью

Савичева признавалась, что, когда она ждала своего первенца, то она неделями не бывала дома. У нее были бесконечные перелеты и гастроли. Усталость от работы переросла в хроническую. Врачи предупреждали Юлию, но она не слушала их. В итоге - женщина потеряла ребенка.

"До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием! В тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых мне могли бы помочь. Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности.

Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", - признавалась она.

Юлия Савичева длительное время пыталась забеременеть, но это не удавалось.

"Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей", - цитирует Савичеву "Комсомольская правда".