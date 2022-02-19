Юлия Савичева: экстремальное похудение, конфликт с Фадеевым, разлука с дочкой и "Евровидение"
14 февраля популярная певица Юлия Савичева отметила свое 35-летние. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
14 февраля популярная певица Юлия Савичева отметила свое 35-летние. Рассказываем об этой знаменитости в рамках рубрики "Звезда недели".
Юлия родилась в семье учительницы музыки Светланы Анатольевны и барабанщика "Конвоя" Станислава Борисовича. Максим Фадеев был другом семьи и рано разглядел в девочке талант. На сцену Юлия впервые вышла в 4 года с группой отца. В пять лет она стала солисткой хореографического коллектива "Светлячок".
После семья перебралась в Москву. Савичева принимала участие в новогодних постановках, занималась бальными танцами.
Любопытный факт: Савичева приняла участие в записи альбома певицы Линды, продюсером которой был Фадеев. Она снялась в нескольких ее клипах и пела на бэк-вокале.
Юлия Савичева рассказывала в интервью на проекте "вМесте", что лето проводила у бабушки в деревне. Девочкой она носила короткую стрижку и штаны.
"В детстве меня часто путали с мальчиком. Лет в 8 мой папа сделал мне короткую стрижку. Так он тренировался на нас с мамой в парикмахерском деле", - рассказывала Юлия.
Певица признавалась, что в 13 лет казалось себе полноватой. У нее появились комплексы. Она села на жесткую диету. К 15 годам она похудела до 38 килограммов при росте 160. Тогда Савичевой казалось, что "лишний вес" нужно прятать за черной одеждой.
"Мама рыдала, заставляя меня поесть, но, к сожалению, у нее ничего не получалось. Папа был занят на работе", - вспоминала певица.
У Юлии появились головокружения и хроническая усталость. Прервать такое самоуничтожение помог кастинг на шоу "Фабрика звезд", который девушка прошла. Но там объяснили, что ей следует сбалансированно питаться.
Видео: Юлия Савичева ("Фабрика звезд") - "Корабли"
"Когда я пришла на "Фабрику", мне часто говорили в адрес моего носа и скул, что было бы лучше сделать пластику. На это я делала очень удивленные глаза и говорила: "Спасибо, я как-нибудь поживу с этим", - вспоминала звезда.
В интервью журналу "Караван историй" в 2021 году Юлия указала, что до этого интервью никто не знал правды. Сейчас пришло время рассказать, что она всегда будет называть Максима Фадеева вторым отцом.
В 90-е годы ее семья жила бедно, а Макс Фадеев оплачивал ее наряды, занятия и поездки на конкурсы. Именно он посоветовал Юлии пойти на кастинг "Фабрики звезд". Он не мог сказать точно, чем это закончится.
"Не было никакого блата, подтасовок в голосовании или влияния на членов жюри. Он помог мне только в одном - поддержал морально", - заверила она.
Савичева помнит всю строгость, с которой к ней относился Фадеев. Он долгое время не писал для нее песен, но перед номинацией подарил ей будущий хит - "Высоко". Она считает, что заслуга Макса Фадеева была в том, что он раскрыл ее тогда как певицу. Показал, какая у нее душа. И зрители ее полюбили.
Видео: Юлия Савичева - "Высоко"
Спустя годы Юлия наконец объяснила, что с ней произошло на конкурсе "Евровидение-2004" в Стамбуле. Тогда она заняла лишь 11-е место.
"8 марта меня пригласили на отборочный тур от России поддержать конкурсантов и обсудить "Евровидение" с Яной Чуриковой", - написала Юлия.
Долгое время Савичева "старалась сглаживать тему своего выступления" и не обсуждать это. Но сейчас решилась откровенно поговорить с подписчиками.
"Вспоминая номер и танцоров, которых густо намазали краской, мою ногу, которая поехала по спине, когда я вставала, понимаю, что испугалась. В голове тогда пронеслось: "Если сейчас упаду, произойдет полное фиаско". Конечно же, это сказалось на голосе и моем внутреннем состоянии. Я зажалась, соответственно, зажались и связки, голос задрожал", - вспоминает Савичева.
Она отметила, что в таком состоянии находилась до конца выступления: "Маленькая, испуганная девочка. И не знаю, что было бы хуже: мое падение, после которого я бы обязательно встала и продолжила выступать, или мой испуг и трясущийся голос".
Она осознавала свое поражение и то, как это выглядело.
"Конечно, я понимала, что это ужасное выступление с моей стороны. Я не была готова к конкурсу такого уровня. Я плакала, а Макс [Фадеев. - Прим. ред.] говорил мне в трубку, что я была очень красивая. Думаю, он тогда разочаровался во мне. Папа задал вопрос: "Что с тобой случилось?". Реакцию критиков и артистов в студии каналов, которые ежегодно следят за конкурсом в прямом эфире, мне не показывали, но я наслышана, что там был кошмар. У меня просто не было времени углубляться в это", - пояснила певица.
Вернувшись с "Евровидения" Юлия сразу поехала на гастроли, а зрители ее поддержали.
"Им очень понравилась песня Believe me, и они не воспринимали мое выступление как поражение, наоборот, они рассказывали, как болели и переживали за меня. Благодаря этой поддержке я продолжила выступать и раскрылась с новыми песнями.
Савичева подчеркнула, что для нее это была "незабываемая школа сцены и жизни". После этого она стала только сильнее и вспоминает этап "Евровидения" только с благодарностью.
Видео: Юлия Савичева - Believe me
Кстати, реабилитироваться после неудачи на "Евровидении" Савичевой помог хит "Если в сердце живет любовь" (саунтрек к сериалу "Не родись красивой").
Видео: Юлия Савичева - "Если в сердце живет любовь"
Савичева признавалась, что, когда она ждала своего первенца, то она неделями не бывала дома. У нее были бесконечные перелеты и гастроли. Усталость от работы переросла в хроническую. Врачи предупреждали Юлию, но она не слушала их. В итоге - женщина потеряла ребенка.
"До сих пор мы вспоминаем этот период с ужасом и содроганием! В тот момент рядом не было подготовленных людей и больниц, в которых мне могли бы помочь. Спустя какое-то время мы все-таки нашли роддом, где меня приняли. Я очень благодарна врачам за профессионализм и оперативность, с которой они смогли провести операцию, не вдаваясь в подробности.
Три последующих дня я провела в больнице, а после моего возвращения домой мы всей семьей просто молчали, и, если честно, мы до сих пор в разговорах обходим эту тему стороной", - признавалась она.
Юлия Савичева длительное время пыталась забеременеть, но это не удавалось.
"Я помню, как рыдала и билась в истериках. Именно тогда я позвонила Максу и умоляла отпустить меня и дать возможность заняться здоровьем и семьей", - цитирует Савичеву "Комсомольская правда".
После долгих попыток у Юли и ее супруга родилась на свет чудесная девочка Аня. Ради дочери она поставила на паузу музыкальную карьеру. Юлия вспоминает, что была тогда выжата как лимон. Ее здоровье было подорвано. В разговоре со СМИ певица даже призналась, что ей было сложно возвращаться на сцену.
Савичева и ее муж Александр много работали, и вскоре выяснилось, что основные заботы о малышке взяли на себя родители ее супруга. По сути, Юля жила на две страны, ведь ее дочь постоянно находилась с бабушкой и дедушкой в Португалии.
Сложности возникли из-за пандемии коронавируса и проблем с документами: почти полтора года Юлия не могла увидеться с дочкой.
Долгое время Юлия могла позвонить Максу в любое время. Но за семь лет до ее ухода с лейбла все изменилось. Продюсер отдалился от нее.
Певица говорит, что рассказы о жестокости продюсера - это лишь слухи. Савичева утверждает, что он ранимый и доверчивый человек. В продюсерском центре она наблюдала, что такое "потребительское отношение". Савичева заверяет, что к Максу там именно так относились.
В конфликте с Фадеевым она винит его окружение. Ей приходилась все согласовывать с работниками продюсерского центра, хотя Максу говорили, что решения Савичева принимает сама. Фадееву рассказывали небылицы о том, что певица якобы просит новые костюмы, хотя она была невероятно скромной. Единственное, что просила артистка - это работа и гастроли, но ее оболгали перед продюсером.
Юлия Савичева рассказала, что в 2017 году, когда она вернулась из декрета, то оказалась в вакууме. Ей поступало множество предложений о концертах, а она все переадресовывала в офис, но там все проваливалось как в черную дыру.
В какой-то момент исполнительнице стало казаться, что с Максом творят какие-то ужасные вещи. До него было невозможно достучаться. У нее все время было какое-то плохое предчувствие. Она умоляла его ей поверить и пыталась открыть глаза на происходящее, но тщетно. В итоге Савичева добилась своего и Макс начал с ней говорить. Состоялась долгожданная встреча с продюсером, но тот, кого она "называла вторым отцом, видел в ней врага".
Фадеев заявил, что лейбл больше не работает с Савичевой. На следующий день Юле запретили исполнение песен, которые принадлежат лейблу. Позже, когда лейбл был распущен, он вернул артистам права на их песни.
Сейчас Савичева и Фадеев общаются как раньше. Она ему очень благодарна. Вновь работать с ним она бы не хотела, но ей нравится сохранять ту дружбу, которая есть между ними.