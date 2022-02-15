12 февраля победителем национального отбора на "Евровидение" Supernova-2022 убедительно стала группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad. И жюри, и зрители поставили их на первое место. Коллектив получил 50 566 голосов (в ходе телефонного голосования). RUS TVNET решил рассказать, кто же они такие!

Удачный ребрендинг

Состав группы Citi Zēni: Янис Петерсонс (вокал), Дагнис Розиньш (вокал и саксофон), Рейнис Вишькерис (клавиши), Кришьянис Озолс (гитара), Роберт Мемменс (бас-гитара) и Том Кагайнис (ударные).

Citi Zēni ФОТО: publicitātes

В интервью порталу Apollo.lv музыканты рассказали, что познакомились с друг другом в марте 2020 года. Тогда был первый локдаун. Совпало и время и обстоятельства. Они начали движение к музыкальным вершинам вместе и не останавливаются до сих пор.

Сначала коллектив носил название The Citizens. Янис Петерсонс объяснил, что, когда они носили другое название - они делали первые шаги. Сейчас - это уже совсем другое. В качество своего отличия от других групп они называют желание показывать зрителям яркое, остроумное и красочное шоу.

Поддержка мэра Риги

В субботу, 29 января, в Даугавпилсе проходила ежегодная церемония премии Muzikālā banka. На втором месте в этот раз оказались Citi Zēni с песней Limuzīns uz Krīta.

Но самое забавное началось тогда, когда мэр Риги Мартиньш Стакис в Twitter отреагировал на телевизионное шоу и текст песни.

В припеве есть слова: "Pusseptiņos no rīta, Limuzīns uz Krīta, Uz Pidriķiem pēc vīna, Lai piedod visa Rīga".

Перевод: "Полседьмого утра. Лимузин на Крите. В Пидрики (село в Валмиерской волости. - Прим. ред.) за вином, пусть простит вся Рига!".

"Вся Рига вас прощает! (Visa Rīga jums piedod!)" - написал градоначальник.

Твитт Стакиса вызвал резонанс в соцсетях и получил сотни лайков. О Citi Zēni заговорили, как о группе, которую поддерживает сам мэр Риги.

Видео: Limuzīns uz Krīta

Пропаганда "зеленого" образа жизни

Музыканты считают, что популярность песни Eat Your Salad обусловлена темой вегетарианства. Часть из них придерживаются такого образа жизни. Конечно, не все полностью отказываются от мяса, но стараются питаться иначе. Они объяснили, что просто решили сделать образ жизни "зеленее". Обратить внимание на незаметные вещи. Их песня о том, как сделать свою жизнь удобнее. К примеру, написать в коммунальную службу о желании сортировать мусор, ведь это будет экономичнее. А песня Eat Your Salad - это способ высказаться.

Никто не ожидал, что у композиции будет такой резонанс.

"Очевидно, "зелено" жить - сексуально", - заметили музыканты. Указав во время интервью Apollo.lv, что первая строчка немного скандальна, хотя, как ее трактовать. Они уверены, что их песня не такая непристойная, как кажется на первый взгляд, просто не все дочитывают все предложение до конца.

"Зеленый образ жизни и любовь друг к другу - это главный посыл трека Eat Your Salad", - объяснял автор песни Янис Петерсонс.

Гитарист группы Кришьянис Озолс: "Латвия - это одна из самых зеленых стран в мире, а потому это послание, с которым мы хотим представить нашу страну в Турине на конкурсе "Евровидение-2022".

Видео: Eat Your Salad

Популярность в TikTok и "Евровидение"

Дебютный альбом Suņi iziet ielās Citi Zēni выпустили в 2021 году. Уже тогда в СМИ их стали называть самой популярной группой года. С весны 2021 года параллельно они начали работу над треками на английском языке.

Цели попасть на "Евровидение", по словам, музыкантов не было. Участие в Supernova казалось логичным. Это фантастический шаг в развитии артиста. Так они в шутливой форме преподнесли что-то совершенно серьезное. Конкурс они восприняли, как возможность заявить о себе за пределами Латвии. Оказалось, что это так! О группе Citi Zēni пишут и рисуют аниме в Японии. Музыканты сами не понимают, такого пристального внимания к себе.

Eat Your Salad мгновенно стала популярной далеко за пределами Латвии в соцсети TikTok.

"Никто не ожидал, что наша первая песня на английском наберет более 30 миллионов просмотров на платформе TikTok и еще сотни тысяч на YouTube, Spotify и других ресурсах. Это приятный сюрприз и, надеюсь, серьезная заявка для нас, чтобы представлять Латвию на конкурсе "Евровидении", - сказал Роберт Мемменс.

Оглушительный успех пришел к ним стремительно. Всего месяц назад они появились публично и выпустили песню для Supernova. Два месяца назад вышел альбом. Две недели назад заняли второе место на Muzikālā banka - и вот сейчас победа на национальном отборе на "Евровидение". Citi Zēni представляют Латвию на 66-м международном музыкальном конкурсе в Турине.

Да, в полуфинале Supernova у музыкантов на сцене произошел инцидент. У одного из участников порвались штаны, когда он садился на шпагат. Изначально они догадывались, что такое может произойти, а потому были приготовлены четыре запасные пары. На финал ребята уже заготовили перешитые штаны, в которые вставлены резинки и они не доставят таких сюрпризов.

ФОТО: Кадр из видео

Теперь Citi Zēni настроены решительно одержать победу в Италии и привезти конкурс "Евровидение" в 2023 году назад в Латвию.

Citi Zēni ФОТО: LTV/ Lauris Vīksne

Пожелаем музыкантам удачи!