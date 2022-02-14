В январе 2020 года в Ратингене, Германия, фоторадаром был зафиксирован водитель BMW, ехавший со скоростью на 10 км/ч быстрее максимально разрешенной. Штраф за такое превышение мог быть минимальным, однако водитель почему-то решил показать камере фоторадара средний палец, из-за чего штраф оказался намного выше.
Как быстро потерять деньги, показав фоторадару средний палец?
Штраф за езду на 10 км/ч быстрее разрешенной обошелся бы водителю в 20 евро. Да, неприятно, но это в 60 раз меньше, чем ему придется платить теперь. Правоохранителям не понравилось, что водитель показал фоторадару средний палец, они расценили неподобающий жест как личное оскорбление и подали на нарушителя в суд.
Сейчас известно, что окружной суд Ратингена счел жалобу обоснованной и оштрафовал водителя на 1200 евро. Тем самым
он одним движением руки умножил первоначальный штраф в 60 раз.
Полиция округа Метман написала в Facebook, что непристойный жест рассматривается как неуважение не только к полиции, но также к спасателям и пожарным.
"Мы считаем, что все заслуживают уважения - не только полиция, но и все население, и это относится к нашим сотрудникам на постах контроля скорости", - говорится в записи на Facebook. В публикации также указано, что измерители скорости нередко повреждают или закрывают им обзор, а если скорость измеряет человек, водители ищут поводы для спора с правоохранителями и даже нападают на них, нередко травмируя правоохранителей.
Не единственный случай
Следует отметить, что в Германии правоохранительные органы достаточно жестко относятся к проявлению неуважения. Например, в апреле 2020 года в Кульмбахе за превышение скорости на 11 км/ч на фоторадаре был зафиксирован водитель BMW X3. Штраф за такое нарушение был бы невелик, но и этот водитель решил показать в камеру средний палец, из-за чего размер штрафа составил 1500 евро. Суд также наложил на водителя запрет на управление транспортным средством на месяц.
В Германии закон предусматривает, что за оскорбление лица, которым может быть как частное лицо, так и сотрудник полиции, может грозить штраф или даже лишение свободы на срок до одного года. Обида при этом может быть как словесной, так и с грубыми жестами.
По данным Auto motor und sport, в полицейской практике также есть случаи, когда штраф налагался и за прямую невежливость. Например, водителю пришлось расстаться с 200 евро, потому что он назвал сотрудницу полиции "девочкой". Один водитель заплатил 600 евро за то, что толкнул полицейского, а рекордный штраф за показ среднего пальца составил 4000 евро.
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