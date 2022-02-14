Как быстро потерять деньги, показав фоторадару средний палец?

Не единственный случай

Следует отметить, что в Германии правоохранительные органы достаточно жестко относятся к проявлению неуважения. Например, в апреле 2020 года в Кульмбахе за превышение скорости на 11 км/ч на фоторадаре был зафиксирован водитель BMW X3. Штраф за такое нарушение был бы невелик, но и этот водитель решил показать в камеру средний палец, из-за чего размер штрафа составил 1500 евро. Суд также наложил на водителя запрет на управление транспортным средством на месяц.

В Германии закон предусматривает, что за оскорбление лица, которым может быть как частное лицо, так и сотрудник полиции, может грозить штраф или даже лишение свободы на срок до одного года. Обида при этом может быть как словесной, так и с грубыми жестами.

По данным Auto motor und sport, в полицейской практике также есть случаи, когда штраф налагался и за прямую невежливость. Например, водителю пришлось расстаться с 200 евро, потому что он назвал сотрудницу полиции "девочкой". Один водитель заплатил 600 евро за то, что толкнул полицейского, а рекордный штраф за показ среднего пальца составил 4000 евро.