Nissan Norde теперь живет в самом современном в странах Балтии салоне

Двери открыл новый автосалон Nissan на улице Сканстес ФОТО: Publicitātes foto

Японская философия относится не только к обустройству нового салона, она прекрасно выражается и в подходе Nissan к производству автомашин в целом и каждой модели отдельно. Говоря об автомобилях, лучше всего суть омотэнаси, кабуки и ики можно понять при помощи полностью электрической модели Ariya. Автомобиль еще находится на последней стадии подготовки, однако будет выпущен уже в 2022 году. Тогда каждый заинтересованный сможет убедиться, что новый знаменосец эры электрификации Ariya объединяет в себе премиум-дизайн, современные технологии и системы поддержки водителя с японской философией.

Например, что такое омотэнаси, лучше всего можно будет понять по первому впечатлению от нового автомобиля - салон будет сдержанно черным, а передняя панель - темная, а о власти, данной водителю, чтобы разбудить спящую Ariya, свидетельствует только слегка пульсирующая кнопка запуска. В свою очередь кабуки здесь выражается при помощи необычных решений, которые в то же время имеют и высокую функциональность. Здесь определенно стоит отметить переднюю решетку, которая как щит защищает технику и ездоков, однако на самом деле параллельно открывает возможности более широко использовать современные системы поддержки водителя, в свою очередь щели в переднем бампере элегантно вписываются в общий дизайн и улучшают аэродинамику Ariya. Ики же наоборот - сдержанный шик, который в то же время создает сильный эффект присутствия.

Двери открыл новый автосалон Nissan на улице Сканстес ФОТО: Publicitātes foto

Как уже упоминалось, электрический кроссовер Ariya, который на одной зарядке сможет проехать до 500 километров, еще нужно подождать. Однако в спектре Nissan есть несколько других очень излюбленных латвийскими и европейскими автомобилистами моделей, которые нашли дом в новом салоне по улице Сканстес, 31а, и уже сейчас доступны по выгодным ценам.

Например, новый Nissan LEAF или первая итерация действительно массово произведенного электромобиля второго поколения в данный момент доступен уже а 28 700 евро. Если кому-то кажется, что это много, то нужно помнить, что с 2022 года частным лицам доступна государственная поддержка на приобретение электромобиля в размере 4500 евро. При предложенной дилером скидке в размере 1210 евро LEAF получает уже действительно симпатичную цену и может дать возможность наслаждаться всеми преимуществами электромобиля. Не только возможность ездить полностью без выбросов, но и на одной зарядке преодолевать дистанцию до 385 километров. Кроме того, важно, что Norde обеспечивает для автомобилей и так называемый комплект "Садись и езжай". Это означает, что LEAF уже в салоне регистрируется в CSDD и автомобиль подготовлен к езде.

Двери открыл новый автосалон Nissan на улице Сканстес ФОТО: Publicitātes foto

С комплектом "Садись и езжай" и такой же гарантией на 5 лет или 100 000 километров пробега подготовлен для езды и кроссовер малого класса Nissan Juke. Цена этого автомобиля в данный момент составляет от 17 140 евро, но в отличие от выбранного оборудования, у Juke могут быть такие системы комфорта и поддержки водителя, которые долгое время были зарезервированы только для автомобилей более высокого класса, в том числе мультимедийная система с тач-скрином и Apple CarPlay/Android Auto, камера заднего вида и интеллектуальный монитор кругового обзора, технология ProPilot, интеллектуальная система чрезвычайного торможения с функцией опознавания пешеходов и велосипедистов, система опознавания дорожных знаков, предупреждение о съезде со свой полосы, система контроля слепой зоны и т.д. Juke предложен только с одной версией двигателя - это однолитровый трехцилиндровый турбо-двигатель с мощностью 114 лошадиных сил, однако, так как машина небольшая и легкая, мощности будет достаточно много для любых жизненных ситуаций.

Но, если Juke кажется немного маловат, то там же в новом салоне Nissan Norde для осмотра, испытания и в случае необходимости и для комплектации доступна одна из основ сегмента городских кроссоверов, бестселлер Qashqai. Только в 2021 году он пережил всеобъемлющую модернизацию в результате смены поколений, из-за чего изvенился не только внешне, он стал полноценнее и в плане содержания. Это автомобиль, которые в зависимости от оборудования может обеспечить даже полуавтономную езды с системой ProPilot, оборудован передними LED-фарами, интеллектуальными системами поддержки водителя и безопасности и даже цифровой панелью инструментов. Совершенно новый Nissan Qashqai с комплектом "Садись и езжай" сейчас доступен в Norde за 24 990 евро. Что немаловажно, вне зависимости от выбранной версии, не важно, будет ли это турбо-двигатель 1,3 литра мощностью 140 или 158 лошадиных сил, Qashqai будет так называемым легким гибридом. Это означает дополнительный крутящий момент во время ускорения и в то же время сниженное потребление топлива.

Двери открыл новый автосалон Nissan на улице Сканстес ФОТО: Publicitātes foto