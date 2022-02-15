Вт, 15.02.2022
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Виталий Кличко, мэр Киева

Прилучный рассказал о последствиях драки: "Онемела левая часть"

34-летний российский актер Павел Прилучный, ставший участником драки в Калининграде в ноябре 2020 года, рассказал журналистам о проблемах со здоровьем. Сделал он это в эфире шоу "Ты не поверишь".

По словам Прилучного, восстановление было тяжелым, он перенес несколько операций на лице. Теперь у актера установлены четыре пластины.

"После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть", - признался Павел. 

Он рад, что смог восстановиться и самое худшее уже позади. 

Напомним, в ноябре 2020 года появились сообщения о том, что Павла Прилучного избили в Калининграде. В конце декабря 2021 года Павел подал иск в суд, обвинив оппонента в избиении. Теперь же выяснилось, что он требует 4,5 миллиона рублей (54 тысячи евро) в качестве моральной компенсации.

Павел Прилучный ФОТО: Скриншот видео

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