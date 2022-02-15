Прилучный рассказал о последствиях драки: "Онемела левая часть"

По словам Прилучного, восстановление было тяжелым, он перенес несколько операций на лице. Теперь у актера установлены четыре пластины.

"После этого у меня обнаружились три кисты, которые нужно было срочно удалять. У меня абсолютно онемела левая часть", - признался Павел.

Он рад, что смог восстановиться и самое худшее уже позади.

Напомним, в ноябре 2020 года появились сообщения о том, что Павла Прилучного избили в Калининграде. В конце декабря 2021 года Павел подал иск в суд, обвинив оппонента в избиении. Теперь же выяснилось, что он требует 4,5 миллиона рублей (54 тысячи евро) в качестве моральной компенсации.