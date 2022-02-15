Линда Мурниеце впервые показала своего нового мужчину
Предпринимательница Линда Мурниеце опубликовала в социальных сетях первое совместное фото с любимым мужчиной Эдгаром.
Предпринимательница Линда Мурниеце опубликовала в социальных сетях первое совместное фото с любимым мужчиной Эдгаром.
"Для сегодня подходит", - подписала Мурниеце их совместную фотографию, опубликованную в День всех влюбленных. Фотография получила море лайков от подписчиков.
"Счастья вам обоим!" - написала подписчица Мурниеце.
О новых отношениях Мурниеце сообщила в середине января.
В гостях у передачи Kad viņas satiekas ("Когда они встретились") на канале STV Pirmā! она выразила уверенность, что наконец-то встретила своего "настоящего и единственного" мужчину: "Мне достаточно много лет, чтобы я понимала, какой мужчина последний и на всю жизнь. Я очень рада, что это ощущение у меня есть. У меня есть уверенность в том, что рядом со мной мужчина, который позаботится обо мне, рядом с которым я буду чувствовать себя безопасно. Я чувствую, что я вместе с мужчиной, а не выполняю в отношениях мужские функции".
Мурниеце рассказала, что между ними долгое время были сигналы, что нужно быть вместе, но этому препятствовали разные жизненные обстоятельства. Например, отложенный ужин или опоздание на самолет.
Напомним, Мурниеце уже трижды была замужем. В ноябре 2020 года она вышла замуж за лиепайчанина Агриса Фрейбергса, но весной 2021 года развелась.