Линда Мурниеце впервые показала своего нового мужчину

В гостях у передачи Kad viņas satiekas ("Когда они встретились") на канале STV Pirmā! она выразила уверенность, что наконец-то встретила своего "настоящего и единственного" мужчину: "Мне достаточно много лет, чтобы я понимала, какой мужчина последний и на всю жизнь. Я очень рада, что это ощущение у меня есть. У меня есть уверенность в том, что рядом со мной мужчина, который позаботится обо мне, рядом с которым я буду чувствовать себя безопасно. Я чувствую, что я вместе с мужчиной, а не выполняю в отношениях мужские функции".