Латвийские слоны могут не вернуться из Нидерландов

Возможны три варианта будущей экспозиции. В качестве базового варианта предлагается создать экспозицию "Африка, Танзания", главным животным которой будет белый носорог.

В качестве альтернативы рассматривается вариант экспозиции "Конго" с гориллой в качестве центрального животного. Третий вариант - "Тропические леса Азии и лес слонов".

Представители зоопарка напомнили, что в 2003 году, когда азиатские слоны были вывезены из Риги в Нидерланды, прозвучало обещание, что они вернутся в зоопарк, как только будет создан современный вольер, подходящий для слонов.

Однако сегодня депутаты думского комитета были проинформированы о том, что мировые и европейские нормы предусматривают выделение для слонов площади, несоизмеримой с масштабами Рижского зоопарка, и это сократит возможности для размещения других видов.

После углубленного исследования совместно с экспертами из других стран Европы был сделан вывод, что для такого небольшого зоопарка, как в Риге, создание слоновника потребует огромных ресурсов, в отличие от наиболее экономически выгодного варианта с носорогами.

Руководитель Рижского зоопарка Янис Рудзитис представил депутатам расчеты, которые показывают, что на реализацию проекта "Африка, Танзания" потребуется более 42 млн евро, в то время как на проект с размещением слонов - 83 млн евро.

При любом варианте в Рижском зоопарке в дальнейшем предусматривается совершенно иной подход к взаимодействию людей и животных: не будет заборов, отделяющих людей от животных, а зоопарк будет преобразован в биопарк.

Согласно информации из архива агентства ЛЕТА, слоны не живут в Рижском зоопарке с октября 2003 года, когда крупнейший в Европе самец Раджа и слониха Рупа из неприспособленного слоновника, построенного в 1914 году, были перевезены в голландские зоопарки.

Слонов в Рижском зоопарке нельзя увидеть, потому что нет подходящего помещения для их содержания, а строительство нового слоновника задерживалось из-за нехватки средств.

В 2007 году депутаты Рижской думы приняли решение о разработке проекта и участии в конкурсе проектов Европейского фонда регионального развития на строительство вольера для слонов.

В то время предполагалось, что строительство слоновника может обойтись примерно в 9 млн латов, или почти 13 млн евро. Новое жилище для слонов планировалось построить к 2011 году.