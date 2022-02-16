Эдгар Рачевскис ФОТО: Zane Bitere/LETA

Ушел из жизни легенда латвийской хоровой музыки, многократный главный дирижер Праздника песни и маэстро Эдгар Рачевскис, сообщает Латвийское телевидение.

"Всегда вперед!" - таким был девиз его жизни, что вдохновляло тысячи хористов.

Рачевскис родился 11 июля 1936 года в Скрунде, учился в Турлавской основной школе, затем - на отделении хорового дирижирования Лиепайской средней школы музыки и Рижской музыкальной средней школы им. Язепа Мединя. Продолжил обучение на отделении хорового дирижирования Латвийской государственной консерватории, окончив класс Андрея Круминьша.

Рачевскис работал дирижером Государственного ансамбля песни и танца "Сакта" и Государственного академического хора "Латвия", был главным хормейстером Латвийского национального оперного хора, многолетним художественным руководителем и главным дирижером хора Латвийского телевидения и Латвийского радио им. Теодора Калниньша.

Маэстро основал и руководил несколькими хорами высокого художественного уровня в Латвии, а также инициировал и поддерживал культурно-исторические мероприятия.

Рачевскис основал и руководил мужским хором Рижского политехнического института Gaudeamus, хором учителей Тукумского района "Ванема", Рижским центром культуры и искусства "Малая гильдия", смешанным хором Sonore, мужским хором Рижского Дома латышского общества.

С 1970 года в качестве многократного главного дирижера Рачевкис внес неоценимый вклад в сохранение традиции Вселатвийского праздника песни и танца, который всегда был важен для народного сознания.

Всю свою жизнь Рачевскис занимался и педагогической деятельностью - он был преподавателем Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола, профессором, заведующим Кафедрой хорового дирижирования, а также профессором Лиепайской педагогической академии.

С 1990-х годов Рачевскис занимался композиторской деятельностью и был почетным членом Союза композиторов Латвии.