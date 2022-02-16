Netflix выпустит сериал о скандальном рестораторе из Латвии Сарме Мелнгайлис

"История Сармы Мелнгайлис, которая из королевы веганской кухни превратилась в "вегана в бегах", когда влюбилась в мужчину, пообещавшего осуществить все ее мечты", - говорится в описании сериала.

Сарма Мелнгайлис и ее муж Энтони Странгис, с которым она сейчас в разводе, потратили деньги компании - около двух миллионов долларов (1,76 миллиона евро) - на азартные игры, покупку предметов роскоши и путешествия.

Женщина не выплачивала зарплату 98 сотрудникам своего ресторана около пяти месяцев. При этом Мелнгайлис перевела на свой личный банковский счет около 1,6 млн долларов (1,4 млн евро) из денег компании. Ее муж потратил большую часть этих денег на азартные игры.

Мелнгайлис и ее муж исчезли летом 2015 года, но полиции удалось поймать сбежавшую пару в 2016 году, когда они заказывали сырную пиццу в Теннесси.