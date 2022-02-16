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Netflix выпустит сериал о скандальном рестораторе из Латвии Сарме Мелнгайлис

ФОТО: Andrejs Baburovs/LETA

В марте на стриминговой платформе Netflix выйдет документальный сериал об американке латвийского происхождения Сарме Мелнгайлис, которая была знаменитой владелицей любимого звездами веганского ресторана Pure Food and Wine в Нью-Йорке. Ее судили за уклонение от уплаты налогов и растрату средств компании.

"История Сармы Мелнгайлис, которая из королевы веганской кухни превратилась в  "вегана в бегах", когда влюбилась в мужчину, пообещавшего осуществить все ее мечты", - говорится в описании сериала.

Сарма Мелнгайлис и ее муж Энтони Странгис, с которым она сейчас в разводе, потратили деньги компании - около двух миллионов долларов (1,76 миллиона евро) - на азартные игры, покупку предметов роскоши и путешествия.

Женщина не выплачивала зарплату 98 сотрудникам своего ресторана около пяти месяцев. При этом Мелнгайлис перевела на свой личный банковский счет около 1,6 млн долларов (1,4 млн евро) из денег компании. Ее муж потратил большую часть этих денег на азартные игры.

Мелнгайлис и ее муж исчезли летом 2015 года, но полиции удалось поймать сбежавшую пару в 2016 году, когда они заказывали сырную пиццу в Теннесси.

Видео: Трейлер сериала "Веган в бегах: Слава и мошенничество"


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