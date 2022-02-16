Линда Мурниеце рассказала о мужчинах, которые встречались с ней ради денег

Мурниеце, которая трижды была замужем и публично рассказывала о своем опыте отношений в социальных сетях, поделилась в передаче, что она также сталкивалась с мужчинами, которые встречались с ней по расчету. "[Они] пытаются имитировать отношения и делают вид, что это могут быть отношения. По крайней мере я очень быстро это замечаю и, конечно, понимаю, что мне это точно не нужно", - рассказывает Мурниеце.

"Я осознанно смотрела, что же еще человек придумает?

Да, это неоплаченный кофе, со временем начинают появляться дети, которым нужно купить сок, потом нужно одолжить машину…" - такие типы мужчин знакомы Мурниеце.

Она также добавляет, что были ситуации, когда люди даже были готовы попасть с ней на обложку журнала, чтобы прославиться.

"Я не хочу говорить обо всех мужчинах, но - чем больше лет, тем труднее найти независимого, способного, успешного мужчину, который после развода не живет с матерью", - заключает Мурниеце.

В интервью она размышляет о том, что на ее поиски любви могло повлиять то, что она росла без матери и отца, но с очень строгой бабушкой. "Человек, которому в детстве не хватало любви и внимания, он, вероятно, будет искать их позже. (...) Я, наверное, пытаюсь найти отношения, в которых мне будет достаточно любви и заботы, которых у меня никогда не было".

Что касается новых отношений, завязавшихся в начале этого года, Мурниеце говорит: "Я ожидаю, что это будут последние отношения в моей жизни".