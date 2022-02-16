Американский производитель оружия выплатит $73 млн семьям жертв стрельбы в школе

Дело касается стрельбы в начальной школе Сенди Хук в 2012 году, в результате которой погибли 26 человек. 20 из них были детьми в возрасте от шести до семи лет, остальные шесть были работниками школы.

Родственники девяти погибших подали на Remington Arms в суд. Компенсация будет распределена между этими семьями.

До сих пор производители оружия не могли быть привлечены к ответственности за массовые расстрелы, но это дело создает прецедент, за которым могут последовать другие подобные дела.

Адвокат Джош Коскоф, представляющий семьи жертв, приветствовал достигнутое соглашение, поскольку оно может помочь "предотвратить еще одну подобную стрельбу".

"Мы не можем вернуть то, что потеряли, - заявили Лени Познер и Вероника де ла Роса, родители застреленного шестилетнего Ноя. - Но это решение позволяет привлечь к ответственности отрасль, которая до сих пор оставалась совершенно безнаказанной".

В деле внимание было привлечено к агрессивной рекламе Remington Arms, апелляции к мужественности и попытках рекламирования оружия в видеоиграх. Семьи погибших пытались доказать, что между активной маркетинговой деятельностью и стрельбой была связь.

В июле прошлого года Remington Arms предложила семьям погибших 33 миллиона долларов, что значительно меньше 225 миллионов долларов, которые требовали семьи.