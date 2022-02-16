На вечеринке Джастина Бибера произошла стрельба
На вечеринке по случаю концерта канадского певца Джастина Бибера произошла стрельба, в результате которой были ранены четыре человека, сообщает USA Today.
На вечеринке по случаю концерта канадского певца Джастина Бибера произошла стрельба, в результате которой были ранены четыре человека, сообщает USA Today.
Мероприятие состоялось в одном из клубов Лос-Анджелеса. Его посетили такие звезды, как рэпер Дрейк, Леонардо ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян.
Среди пострадавших был хип-хоп-исполнитель Kodak Black, получивший травму ноги. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Врачи говорят, что его травмы не опасны для жизни.
По словам сотрудников полиции всего было произведено десять выстрелов. В настоящее время полиция расследует произошедшее, но стрелок все еще находится на свободе.