На вечеринке Джастина Бибера произошла стрельба

Мероприятие состоялось в одном из клубов Лос-Анджелеса. Его посетили такие звезды, как рэпер Дрейк, Леонардо ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян.

Большинству из них удалось покинуть клуб до стрельбы.

Среди пострадавших был хип-хоп-исполнитель Kodak Black, получивший травму ноги. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Врачи говорят, что его травмы не опасны для жизни.