Ср, 16.02.2022
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Эдвард Смилтенс, вице-мэр Риги

На вечеринке Джастина Бибера произошла стрельба

ФОТО: AFP

На вечеринке по случаю концерта канадского певца Джастина Бибера произошла стрельба, в результате которой были ранены четыре человека, сообщает USA Today.

Мероприятие состоялось в одном из клубов Лос-Анджелеса. Его посетили такие звезды, как рэпер Дрейк, Леонардо ди Каприо, Тоби Магуайр, Кендалл Дженнер и Хлои Кардашьян.

Большинству из них удалось покинуть клуб до стрельбы.

Среди пострадавших был хип-хоп-исполнитель Kodak Black, получивший травму ноги. В настоящее время он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное. Врачи говорят, что его травмы не опасны для жизни.

По словам сотрудников полиции всего было произведено десять выстрелов. В настоящее время полиция расследует произошедшее, но стрелок все еще находится на свободе.


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