Ригу посетит лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов

Российское издание "Новая газета", возглавляемое Дмитрием Муратовым, занимается журналистскими расследованиями высокого уровня, в том числе расследует нарушения прав человека в Чечне, уничтожение малайзийского рейса MH17 и организованный Беларусью миграционный кризис на границах ЕС. Журналистские расследования требуют мужества, поскольку темы, изучаемые журналистами, отражают несправедливость, а иногда и организованную преступность. К сожалению, это мужество сопровождается угрозой расправы, и в редакции Муратова были убиты шесть журналистов газеты, в том числе и Анна Политковская.

В Риге Дмитрий Муратов примет участие в работе жюри Международного фестиваля документального кино "Артдокфест/Рига", где вместе с ним будут также директор Таллиннского кинофестиваля "Темные ночи" Тиина Локк (Tiina Lokk) и российский писатель, литературный критик, радио- и телеведущий Виктор Ерофеев. В свою очередь в состав жюри конкурсной программы "Балтийский фокус" войдут директор немецкой платформы по продвижению фильмов German Films Симона Бауман (Simone Baumann), редактор французского телеканала ARTE Питер Готтшальк (Peter Gottschalk) и режиссер Ежи Сладковский (Jerzy Sladkowski).

Кроме обширной кинопрограммы на фестивале также запланирован симпозиум документального кино, на котором кинематографисты и теоретики обсудят как фильмы, вошедшие в фестивальную программу, так и последние тенденции и художественные решения в создании документального кино. Обсуждения в рамках симпозиума будут доступны для представителей киноиндустрии и широкой общественности. Одним из мероприятий симпозиума станет беседа философа Улдиса Тиронса с журналистом и членом жюри фестиваля Дмитрием Муратовым. В дискуссии "Документальное кино накануне войны" кинематографисты, политики и общественные деятели обсудят напряженную геополитическую ситуацию и возможную или невозможную роль документального кино в ней.

"Артдокфест" ФОТО: https://www.instagram.com/alekseibamburkin/

В беседе "Новая этика и документальное кино" режиссеры, продюсеры и теоретики кино рассмотрят роль документального кино в условиях поляризации общества, где существует цензура и самоцензура, политкорректность, влияние политических и финансовых инструментов на содержание фильма. В свою очередь в дискуссии "Комиссия будущего" молодые и перспективные режиссеры, актеры, философы и критики выскажут свои прогнозы о будущем - о том, как будут развиваться мир и кинематограф в ближайшие десять лет и о своей роли в этом процессе. Более подробная информация о симпозиуме доступна здесь.

С 3 по 8 марта в Риге можно будет увидеть 28 документальных фильмов из 14 стран мира в двух конкурсных программах фестиваля - "Балтийский фокус" и "Артдокфест", а также во внеконкурсной программе. Билеты на фестивальные фильмы можно приобрести на сайте или в кассах кинотеатра Splendid Palace. Показы будут организованы в "зеленом режиме" (при предъявлении документа, удостоверяющего факт вакцинации или перенесенного заболевания Covid-19). С полной программой фестиваля и более подробной информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля.