Муцениеце выходит замуж, а Пугачева потратила на пластику почти 40 000 евро?

14 февраля Агата Муцениеце похвасталась дорогим кольцом в соцсетях. "Это видео - провокация. Я сняла его, чтобы показать утро, но на самом деле хотела показать кольцо. Вы заметили его? Если нет, то посмотрите внимательнее", - пошутила она. Актриса не стала рассказывать, кто автор подарка.

Агата Муцениеце ФОТО: скриншот видео с YouTube

Портал StarHit.ru пишет, что выяснилось имя ювелира, который мог изготовить редкое украшение. Есть версии, что он мог действовать по заказу Прилучного.

Напомним, в январе этого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе провели отпуск в Дубае. Экс-супруги впервые за долгое время сделали совместное фото. Сразу же появились слухи о воссоединении. Вскоре актер написал таинственный пост, в котором поблагодарил Мирославу Карпович. Подписчики решили, что это текст о расставании.

В Сети вычислили, что ювелирное изделие, которое красовалось на пальце Муцениеце, было изготовлено Дмитрием Федоровым.

"Давно я не делал подобных колец, но тут особый случай. Помолвочное кольцо из платины с бриллиантом", - цитирует ювелира портал.

Доказательств того, что кольцо было изготовлено именно для Агаты, пока нет. Сейчас в Сети активно обсуждают лишь слухи о том, что Муцениеце собирается выйти замуж. На данный момент неизвестно, вернется ли она к Прилучному либо у нее появился новый избранник.

Сколько Пугачева потратила на всю свою пластику?

Желтой прессе не дают покоя пластические операции Аллы Пугачевой. Недавно Telegram-канал "Звездач" разместил мнение врача Института пластической хирургии и косметологии Дмитрия Китиашвили. Специалист заметил, что Примадонна проделала почти все возможные операции на лице и теле.

"Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделаны шея, руки - это то, что выдает возраст женщины, - но уверен, что ноги и грудь она не трогала", - считает Китиашвили.

Врач полагает, что Пугачева скорректировала опустившиеся уголки бровей и глаз. Не обошлось также без абдоминопластики (подтяжки живота) и липосакции.

Все пластические процедуры обошлись Пугачевой в 3,5 миллиона рублей (около 40 тысяч евро), из которых 1,5 миллиона (17 тысяч евро) она потратила на лицевые операции.