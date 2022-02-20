Муцениеце выходит замуж, а Пугачева потратила на пластику почти 40 000 евро?
На этой неделе в рубрике "Звездные страсти" речь пойдет о слухах вокруг Агаты Муцениеце и Аллы Пугачевой. Итак, поехали!
На этой неделе в рубрике "Звездные страсти" речь пойдет о слухах вокруг Агаты Муцениеце и Аллы Пугачевой. Итак, поехали!
Агата Муцениеце выходит замуж?
14 февраля Агата Муцениеце похвасталась дорогим кольцом в соцсетях. "Это видео - провокация. Я сняла его, чтобы показать утро, но на самом деле хотела показать кольцо. Вы заметили его? Если нет, то посмотрите внимательнее", - пошутила она. Актриса не стала рассказывать, кто автор подарка.
Портал StarHit.ru пишет, что выяснилось имя ювелира, который мог изготовить редкое украшение. Есть версии, что он мог действовать по заказу Прилучного.
Напомним, в январе этого года Агата Муцениеце и Павел Прилучный вместе провели отпуск в Дубае. Экс-супруги впервые за долгое время сделали совместное фото. Сразу же появились слухи о воссоединении. Вскоре актер написал таинственный пост, в котором поблагодарил Мирославу Карпович. Подписчики решили, что это текст о расставании.
В Сети вычислили, что ювелирное изделие, которое красовалось на пальце Муцениеце, было изготовлено Дмитрием Федоровым.
"Давно я не делал подобных колец, но тут особый случай. Помолвочное кольцо из платины с бриллиантом", - цитирует ювелира портал.
Доказательств того, что кольцо было изготовлено именно для Агаты, пока нет. Сейчас в Сети активно обсуждают лишь слухи о том, что Муцениеце собирается выйти замуж. На данный момент неизвестно, вернется ли она к Прилучному либо у нее появился новый избранник.
Желтой прессе не дают покоя пластические операции Аллы Пугачевой. Недавно Telegram-канал "Звездач" разместил мнение врача Института пластической хирургии и косметологии Дмитрия Китиашвили. Специалист заметил, что Примадонна проделала почти все возможные операции на лице и теле.
"Алла Борисовна сделала круговую подтяжку, блефаропластику и ринопластику. Сделаны шея, руки - это то, что выдает возраст женщины, - но уверен, что ноги и грудь она не трогала", - считает Китиашвили.
Врач полагает, что Пугачева скорректировала опустившиеся уголки бровей и глаз. Не обошлось также без абдоминопластики (подтяжки живота) и липосакции.
Все пластические процедуры обошлись Пугачевой в 3,5 миллиона рублей (около 40 тысяч евро), из которых 1,5 миллиона (17 тысяч евро) она потратила на лицевые операции.
Действительно Алла Пугачева не раз прибегала к помощи пластических хирургов. Это не является секретом! Но точное количество процедур звезда никогда не называла. Кроме того, неизвестно, сколько точно они могли стоить.