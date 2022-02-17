Дубцова о кастинге к известному продюсеру: "Попросили раздеться до трусов"

Еще до участия в программе, которая подарила ей известность и успех на музыкальной сцене, Ирина приходила в крупный продюсерский центр. Гендиректор послушал песни, которые потом стали хитами: "О нем", "Роман", "Медали". Мужчина отметил, что материал хороший, а она красивая девушка. Он посоветовал Дубцовой найти богатого мужика и приходить с деньгами.

Однажды она пришла на кастинг к другому известному продюсеру (имя называть не стала). Во время прослушивания Дубцовой сказали раздеться:

"А теперь раздевайся!". Попросили раздеться до лифчика и трусов, чтобы фигуру посмотреть. Я сначала удивилась, а потом пришла в себя и говорю: "До свидания!". Тогда поняла, что разговоры не просто так ведутся, и дыма без огня не бывает", - уверена Ирина.

Певица выбрала ни с кем не сотрудничать. Она сама пишет песни, придумывает клипы. Ирине не хочется ни от кого зависеть: "Цена свободы… Не знаю... Я рада, что надо мной нет никакого давления, потому что под давлением я находиться, в принципе, не могу", - добавила Дубцова.