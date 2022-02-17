Модель с синдромом Дауна впервые стала лицом Victoria’s Secret

В пять лет София встала перед зеркалом и заявила, что станет моделью и откроет своё дело. В 2020 году она добилась желаемого, начав с бизнеса. Вместе с родителями София основала бренд одежды и аксессуаров Alavett.

Девушка сама отвечает за дизайн блузок, кошельков, чехлов на мобильные телефоны и отмечает, что все эти вещи - её признание в любви к миру и людям.

Успех не заставил себя ждать и в социальных сетях. Сегодня на Instagram Софии подписано более 200 тысяч человек. Там она публикует фотографии с профессиональных съёмок, но также не забывает о селфи с близкими людьми - семьёй, друзьями, коллегами.

В какой-то момент о девушке узнала дизайнер Мариса Сантьяго и предложила поучаствовать в Нью-Йоркской неделе моды. София согласилась и принялась готовиться к столь ответственной роли - несколько месяцев она занималась спортом, правильно питалась и работала над дикцией.

На мероприятии семья Софии аплодировала ей из зрительного зала. Казалось, что это не первый показ для модели - так уверенно она держалась.