Темные круги и мешки под глазами - причины и решения

Чтобы уменьшить темные круги, вызванные ранее указанными причинами, можно использовать пилинги или кремы, содержащие косметические кислоты, а также сыворотки, отбеливающие кожу вокруг глаз и предотвращают дальнейшее производство пигмента в коже. Темные круги и отеки уменьшают косметические средства, содержащие ретинол, флавоноиды, витамин К и аллантоин.
4. Анатомическая особенность
Причина темных кругов может быть и анатомической, а именно, когда кожа вокруг глаз очень тонкая, и кровеносные сосуды под ней просвечивают, создавая синеватый оттенок. В этом случае необходимо использовать косметические средства, питающие и регенерирующие и без того тонкую кожу, а также укрепляющие подкожные сосуды, чтобы они не расширялись.
Рекомендуются косметические средства, содержащие гиалуроновую кислоту, витамины А, С и К, а также троксерутин, которые в дополнение к улучшению метаболизма кожи укрепят капилляры подкожных сосудов. Если с помощью косметических средств не удается достичь результатов, рекомендуется обратиться к дерматологу.
Отек век чаще всего связан с возрастом - когда кожа теряет эластичность, подкожно-жировой слой опускается вниз, образуя мешки под веками. Отек можно уменьшить с помощью специальных патчей для глаз с активными веществами, уменьшающими отек и улучшающими лимфодренаж. Гели или сыворотки, предусмотренные для уменьшения отека, рекомендуется наносить массирующими движениями, чтобы активизировать отток лимфы и, таким образом, уменьшить отек.
При выборе косметических средств следует обратить внимание, чтобы в их составе присутствовали такие вещества, как ретинол, экстракт водорослей, маннит, экстракт гинкго. В случае выраженных отечных мешков можно проконсультироваться с дерматологом о возможности и необходимости косметических или даже хирургических процедур.
6. Сигнал о проблемах со здоровьем
Темные круги вокруг глаз могут быть причиной более серьезных проблем со здоровьем. Из заболеваний, способных спровоцировать появление темных кругов вокруг глаз, первое место занимают запоры. Именно они приводят к общей интоксикации организма, при содержании в крови слишком большого количества пигментов биливердина и билирубина. В случае различных заболеваний печени и других заболеваний эти пигменты окрашивают кожу и область вокруг глаз в желтоватый цвет, а в тяжелой форме - в желтовато-зеленоватый.
Темные круги также могут сигнализировать о заболеваниях щитовидной железы и анемии, а мешки под глазами могут появиться при нарушениях работы почек, когда лишняя жидкость выводится из организма не полностью и поэтому скапливается в мягких тканях.
При соблюдении здорового образа жизни, сбалансированном питании, и, если ранее у человека не наблюдалось каких-либо генетических или анатомических особенностей кожи лица, при появлении темных кругов или мешков вокруг глаз, следует обязательно следует обратиться к своему лечащему врачу.