Чт, 17.02.2022
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Юлия Навальная

Темные круги и мешки под глазами - причины и решения

ФОТО: shutterstock.com/puhhha

Темп жизни в последние годы становится все быстрее и стремительнее. Для многих людей во время пандемии стресс стал неотъемлемой частью их повседневной жизни, в дополнение - бессонные ночи, общая усталость, особенно характерная в темное время года, а в результате - темные круги под глазами.

Как уменьшить неприятные последствия для кожи лица, что может служить причиной, и о каких проблемах со здоровьем могут свидетельствовать темные круги и мешки под глазами, рассказывает сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka Иванда Крастыня.

"Кожа - самый большой орган тела и в то же время является зеркалом здоровья человека. Она отражает общее состояние здоровья организма. Кожа вокруг глаз также не является исключением, она тоньше, чувствительнее и особенно быстро реагирует на изменения в организме. Визуально заметные изменения - темные круги вокруг глаз, отеки и мешки под глазами могут быть следствием нездорового образа жизни и общей усталости организма или тревожными признаками возможных проблем со здоровьем", - говорит Крастыня.

Чтобы понять, как наиболее эффективно бороться с темными кругами вокруг глаз, прежде всего важно понять, что является их причиной. В большинстве случаев людям нужно только уделять больше внимания своему образу жизни и питанию, а также понять, достаточно ли они принимают необходимых организму витаминов, чтобы уменьшить или даже устранить темные круги вокруг глаз.

Для части людей уменьшение или устранение этой проблемы может потребовать особой заботы, использования специальных косметических средств или даже особых косметических процедур, если причина появления темных кругов связана с наследственными - генетическими или анатомическими особенностями. Так каковы причины темных кругов и мешков под глазами?

1. Недостаточный сон, долгие часы за смартфонами, стресс и усталость - синие круги под глазами

Качественный и регулярный сон - важное условие для здоровья организма. Недостаточный сон способствует общей усталости организма. Более того, если кроме нерегулярного сна повседневный ритм сопровождают стрессы и долгие часы, проведенные за смартфонами, это может оставить неприятные следы на лице человека в виде темных, выраженно синих кругов вокруг глаз.

Лучшим решением в такой ситуации является соблюдение правильного режима сна и отдыха. Для сна нужно отводить не менее 7-8 часов в сутки. Хотя для уменьшения последствий усталости многие по-прежнему пользуются различными народными средствами, сегодня, чтобы уменьшить темные круги, доступны эффективные сыворотки и гели именно для кожи вокруг глаз. Подойдут и патчи-маски для глаз, которые быстро снимают следы усталости. Но нужно учитывать, что без правильного режима сна, действие любого косметического средства может стать лишь кратковременным решением.

ФОТО: unsplash.com

2. Неправильное питание - синие круги вокруг глаз и отеки

Несбалансированное питание, чрезмерное увлечение "быстрыми перекусами" или блюдами с высоким содержанием соли, жира или сахара, дополнительно задерживающими жидкость в организме, расширяют сосуды и, таким образом, приводят к появлению некрасивых синих кругов, сопровождаемых отеками.

Недостаточное потребление воды и обезвоживание организма также могут стать причиной появления темных кругов, поскольку в организме накапливаются дополнительные токсины, которые негативно влияют на цвет и внешний вид кожи.

Чрезмерное употребление алкоголя и регулярное курение также могут служить причиной нездорового цвета кожи, темных кругов и отекам вокруг глаз. Чтобы позаботиться о здоровье кожи лица, рекомендуется употреблять в пищу больше овощей и фруктов, содержащих витамины группы А, С, К и В, а также семечки, орехи, богатые витамином Е. Витамин D также имеет большое значение в поддержании хорошего состояния кожи.

3. Генетика или наследственность, последствия болезни, чрезмерного пребывания на солнце или в солярии

Темные круги вокруг глаз могут быть генетической особенностью, когда кожа вокруг глаз сильно пигментирована. В ней находится больше пигмента - меланина, который придает коже вокруг глаз темный цвет. Изменения пигментации могут развиться после кожных заболеваний, особенно после аллергического дерматита, если он возникает на коже вокруг глаз, после акне или волчанки.

Гормональные изменения также могут вызывать темные круги в области глаз. Причиной гиперпигментации также может стать чрезмерное пребывание на солнце, включая посещения солярия, поскольку загар быстрее всего может привести к появлению пигментных пятен на лице. Чтобы уменьшить пигментацию, обязательно необходимо использовать солнцезащитный крем с защитой не менее SPF 30 или 50 и носить солнцезащитные очки с защитой от ультрафиолетового излучения.

ФОТО: unsplash.com

Чтобы уменьшить темные круги, вызванные ранее указанными причинами, можно использовать пилинги или кремы, содержащие косметические кислоты, а также сыворотки, отбеливающие кожу вокруг глаз и предотвращают дальнейшее производство пигмента в коже. Темные круги и отеки уменьшают косметические средства, содержащие ретинол, флавоноиды, витамин К и аллантоин.

4. Анатомическая особенность

Причина темных кругов может быть и анатомической, а именно, когда кожа вокруг глаз очень тонкая, и кровеносные сосуды под ней просвечивают, создавая синеватый оттенок. В этом случае необходимо использовать косметические средства, питающие и регенерирующие и без того тонкую кожу, а также укрепляющие подкожные сосуды, чтобы они не расширялись.

Рекомендуются косметические средства, содержащие гиалуроновую кислоту, витамины А, С и К, а также троксерутин, которые в дополнение к улучшению метаболизма кожи укрепят капилляры подкожных сосудов. Если с помощью косметических средств не удается достичь результатов, рекомендуется обратиться к дерматологу.

5. Признак старения

Отек век чаще всего связан с возрастом - когда кожа теряет эластичность, подкожно-жировой слой опускается вниз, образуя мешки под веками. Отек можно уменьшить с помощью специальных патчей для глаз с активными веществами, уменьшающими отек и улучшающими лимфодренаж. Гели или сыворотки, предусмотренные для уменьшения отека, рекомендуется наносить массирующими движениями, чтобы активизировать отток лимфы и, таким образом, уменьшить отек.

При выборе косметических средств следует обратить внимание, чтобы в их составе присутствовали такие вещества, как ретинол, экстракт водорослей, маннит, экстракт гинкго. В случае выраженных отечных мешков можно проконсультироваться с дерматологом о возможности и необходимости косметических или даже хирургических процедур.

6. Сигнал о проблемах со здоровьем

Темные круги вокруг глаз могут быть причиной более серьезных проблем со здоровьем. Из заболеваний, способных спровоцировать появление темных кругов вокруг глаз, первое место занимают запоры. Именно они приводят к общей интоксикации организма, при содержании в крови слишком большого количества пигментов биливердина и билирубина. В случае различных заболеваний печени и других заболеваний эти пигменты окрашивают кожу и область вокруг глаз в желтоватый цвет, а в тяжелой форме - в желтовато-зеленоватый.

Темные круги также могут сигнализировать о заболеваниях щитовидной железы и анемии, а мешки под глазами могут появиться при нарушениях работы почек, когда лишняя жидкость выводится из организма не полностью и поэтому скапливается в мягких тканях.

При соблюдении здорового образа жизни, сбалансированном питании, и, если ранее у человека не наблюдалось каких-либо генетических или анатомических особенностей кожи лица, при появлении темных кругов или мешков вокруг глаз, следует обязательно следует обратиться к своему лечащему врачу.


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