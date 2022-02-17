Темные круги и мешки под глазами - причины и решения

Для части людей уменьшение или устранение этой проблемы может потребовать особой заботы, использования специальных косметических средств или даже особых косметических процедур, если причина появления темных кругов связана с наследственными - генетическими или анатомическими особенностями. Так каковы причины темных кругов и мешков под глазами?

1. Недостаточный сон, долгие часы за смартфонами, стресс и усталость - синие круги под глазами

Качественный и регулярный сон - важное условие для здоровья организма. Недостаточный сон способствует общей усталости организма. Более того, если кроме нерегулярного сна повседневный ритм сопровождают стрессы и долгие часы, проведенные за смартфонами, это может оставить неприятные следы на лице человека в виде темных, выраженно синих кругов вокруг глаз.

Лучшим решением в такой ситуации является соблюдение правильного режима сна и отдыха. Для сна нужно отводить не менее 7-8 часов в сутки. Хотя для уменьшения последствий усталости многие по-прежнему пользуются различными народными средствами, сегодня, чтобы уменьшить темные круги, доступны эффективные сыворотки и гели именно для кожи вокруг глаз. Подойдут и патчи-маски для глаз, которые быстро снимают следы усталости. Но нужно учитывать, что без правильного режима сна, действие любого косметического средства может стать лишь кратковременным решением.

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2. Неправильное питание - синие круги вокруг глаз и отеки

Несбалансированное питание, чрезмерное увлечение "быстрыми перекусами" или блюдами с высоким содержанием соли, жира или сахара, дополнительно задерживающими жидкость в организме, расширяют сосуды и, таким образом, приводят к появлению некрасивых синих кругов, сопровождаемых отеками.

Недостаточное потребление воды и обезвоживание организма также могут стать причиной появления темных кругов, поскольку в организме накапливаются дополнительные токсины, которые негативно влияют на цвет и внешний вид кожи.

Чрезмерное употребление алкоголя и регулярное курение также могут служить причиной нездорового цвета кожи, темных кругов и отекам вокруг глаз. Чтобы позаботиться о здоровье кожи лица, рекомендуется употреблять в пищу больше овощей и фруктов, содержащих витамины группы А, С, К и В, а также семечки, орехи, богатые витамином Е. Витамин D также имеет большое значение в поддержании хорошего состояния кожи.

3. Генетика или наследственность, последствия болезни, чрезмерного пребывания на солнце или в солярии

Темные круги вокруг глаз могут быть генетической особенностью, когда кожа вокруг глаз сильно пигментирована. В ней находится больше пигмента - меланина, который придает коже вокруг глаз темный цвет. Изменения пигментации могут развиться после кожных заболеваний, особенно после аллергического дерматита, если он возникает на коже вокруг глаз, после акне или волчанки.