Гудков раскрыл новые подробности о свадьбе в Латвии

Он признался, что действительно уже три года как женат, а его избранницу зовут Саша. Подтвердилась и дата торжества.

Ранее СМИ предполагали, что это 13 июля. В тот день Гудков писал в соцсетях: "День любви, друзей и вредности. 13.07.2019".

Александр сообщил ведущим "Авторадио", что они с супругой будут отмечать годовщину в июле. Вдаваться в остальные подробности он вновь отказался.

Напомним, в 2019 году Гудков дал интервью Ксении Собчак, в котором сказал, что влюблен и его свадьба, возможно, пройдет в Юрмале. Но журналисты полагали, что шоумен был уже женат. По сведениям СМИ со ссылкой на происки фанатов, предполагалось, что женой Гудкова стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги.