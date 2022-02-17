Гудков раскрыл новые подробности о свадьбе в Латвии
Российский шоумен и комик Александр Гудков решился на новые откровения в эфире шоу "Авторадио" "Поехали". Об этом пишет StarHit.ru.
Российский шоумен и комик Александр Гудков решился на новые откровения в эфире шоу "Авторадио" "Поехали". Об этом пишет StarHit.ru.
Ранее СМИ предполагали, что это 13 июля. В тот день Гудков писал в соцсетях: "День любви, друзей и вредности. 13.07.2019".
Напомним, в 2019 году Гудков дал интервью Ксении Собчак, в котором сказал, что влюблен и его свадьба, возможно, пройдет в Юрмале. Но журналисты полагали, что шоумен был уже женат. По сведениям СМИ со ссылкой на происки фанатов, предполагалось, что женой Гудкова стала 33-летняя Александра Гагаринская из Риги.
Журналисты ссылаются на снимки в Instagram, которые ну очень уж напоминают свадебные. Подтверждением этого стала демонстрация кольца на безымянном пальце Александры.