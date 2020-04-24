Жена Гудкова, возможно, из Риги. Что о ней известно?

"Ничего такого рассказать не могу. Давно с ней не виделись", - объяснила нам Елена.

Оказывается, в 2004-2005 годах она работала с Александрой в пиццерии.

"Хорошая, милая, добрая, позитивная девчонка", - отметила Елена.

Особой информацией она не располагает, но вспомнила, что у Александры была компания друзей, играющих в КВН.

"Наша, рижская компания. Она там с ними часто общалась", - уточнила Елена.

Больше женщина ничего сказать нам не могла, но в завершение постаралась вспомнить, какой Александра была в работе.

"Очень позитивная. Улыбчивая. Работать с ней легко было. Никаких плохих моментов точно не припомню", - резюмировала она.

Сам Александр Гудков официально информацию о состоявшейся женитьбе не подтверждал. Ранее в интервью Ксении Собчак он сказал, что влюблен и, возможно, его свадьба пройдет в Юрмале.

Журналисты ссылаются на снимки в Instagram, которые ну очень уж напоминают свадебные. Подтверждением этого стала демонстрация кольца на безымянном пальце Александры.