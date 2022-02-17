"Становится все хуже". Министр обороны прокомментировал происходящее в Украине

Хотя ранее некоторые западные источники упоминали, что потенциальное нападение на Украину может состояться 16 февраля, Пабрикс указал, что не стоит обращать внимание на одну конкретную дату, потому что ситуация не улучшается, а становится все более серьезной.

"Нельзя расслабляться. Мы не можем сказать, что в среду нападут, потом в среду не напали - значит все, мир. Нет, друзья, положение все еще очень плохое и ухудшается",

- указал министр, напомнив, что в четверг, 17 февраля, боевики из тяжелой артиллерии обстреляли украинский населенный пункт Луганская Станица, поразив детский сад.

Пабрикс считает, что как только ситуация ухудшится, НАТО запустит дополнительные планы по защите всех приграничных государств Альянса. "Мы будем усиливать защиту друг друга и максимально поддерживать Украину", - добавил министр.