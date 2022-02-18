Малыгина о жизни после смерти мужа: "Я могла навредить себе"

Малыгина рассказывает, что они познакомились на выставке. "Ему говорили обо мне - выбрала миллионера, сколько в ней меркантильности! Но я уже говорила и буду повторять снова и снова - меня привлекают мужчины, с которыми я могу расти", - признается Элина, добавляя, что перед началом любых отношений ей необходимо много беседовать, чтобы понять, что скрывается внутри человека.

Она говорит, что двухлетний брак был насыщенным. "Хотя у нас было много общего, это не исключало массу проблем и создавало бесчисленное количество разногласий. Эта огромная волна эмоций стала для меня новым, захватывающим и прекрасным опытом.

Да, мы жили как на вулкане. И что?" - отмечает Малыгина в интервью журналу Lilit.

Элина и Валерий Малыгины ФОТО: Ieva Lūka/LETA

О боли утраты - хуже всего то, что она была совсем одна: "Мне никто не помог. Внезапно я оказалась одна. За год до смерти Валерия умер мой отец. Так ушли в мир два моих главных человека - отец и муж. Отец болел, а муж ушел внезапно. Я думала, почему так, быть может, я виновата в чем-то, я чего-то не сделала... Было больно и тяжело.

У меня началась депрессия. Я больше не могла помочь Валерию, но я могла навредить себе, потому что выжила, а значит - я виновата".

Элина признается, что после смерти мужа начала сильно пить: "Поверьте мне, алкоголь не помогает. На мгновение становится светлее, а потом снова ночь черного отчаяния, и ты погружаешься в нее все глубже и глубже".

Напомним, Элина и Валерий поженились в октябре 2016 года. 9 декабря 2017 года предприниматель ушел из жизни. Ему было 52 года.