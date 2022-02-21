Разведка США: Подготовка сил России к вторжению в Украину вошла в завершающую стадию

Приказы тактическим командирам - один из нескольких показателей, за которыми следят США и которые свидетельствуют, что подготовка России к новому вторжению в Украину могла войти в заключительную стадию.

Другие показали - масштабные кибернападения и помеха деятельности и обман радаров на стороне противника - пока не наблюдаются, указали информационные источники.

Впрочем, информационные источники отмечают, что отданные российским отрядом приказы могут быть отозваны, или же это осознанная дезинформация со стороны России, цель которой - вызвать путаницу в Украине и на Западе.

У границ Украины размещены около 75% военных сил России

Согласно последней информации разведки США, Россия в данный момент сконцентрировала вокруг Украины почти 75% своих конвенциональных сил, сообщает CNN.

"Концентрация вооруженных сил России вокруг Украины очень необычна, и это одна из причин, почему США считают, что Россия готова к вторжению", - заявило должностное лицо США, ознакомившись с новыми данными разведки.

На расстоянии 60 км от Украины находятся примерно 120 из 160 российских батальонных тактических групп, указало должностное лицо. Несмотря на то, что это число составляет 75% от главных боевых единиц России, это меньше, чем половина от общего числа военнослужащих армии России.

Должностные лица США сообщают, что вокруг Украины может быть размещены военные силы России численностью 190 тысяч человек, если считать и силы сепаратистов.

Около 35 из 50 известных батальонов противовоздушной обороны размещены у Украины. Кроме того, США отмечают, что у Украины находятся примерно 500 истребителей, а также 50 средних и тяжелых бомбардировщиков.