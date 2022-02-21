Как приготовить идеальное картофельное пюре прямо как в детстве?

Первый шаг - выбор картофеля. Стоит отдать предпочтение рыхлым, мучнистым сортам картофеля. Если картошку покупаете на рынке, спросите у продавца, какая лучше подойдет для пюре - он знает.

Картофель нужно почистить и нарезать на равные дольки.

Распространенной ошибкой при варке картофеля считается мнение, что пюре не повредит переваренный картофель. Но это не совсем так: картофель будет легче перемолоть, но в нем останется много лишней влаги, которая сделает пюре жидким.

Важнейшие ингредиенты воздушного пюре - сливочное масло и молоко. Также добавляют сметану, но этот ингредиент не так распространен в рецептах.

Количество масла и молока каждый устанавливает для себя сам: кому-то больше нравится более жидкое пюре, кому-то - более густое. Оптимальное количество - 150 мл молока на 6-8 средних картофелин. Молоко стоит заранее нагреть - если влить холодное, пюре может потерять вкус и цвет. В свою очередь, масло можно использовать прямиком из холодильника - оно сразу же растает. Но идеально, когда масло все же комнатной температуры.

Есть рецепты, где вместо молока рекомендуется вода, в которой варился картофель - в целях экономии или снижения веса. Это приемлемо, но стоит считаться с тем, что вкус такого пюре будет проще.

В первую очередь толкушкой разомните картофель с маслом, а затем взбейте его миксером на средней скорости, постепенно добавляя теплое молоко, не менее 5-7 минут. Вливать все молоко сразу - плохая идея: если неправильно рассчитать количество и налить слишком много, пюре превратится в суп.

Миксер для приготовления пюре необязателен, а вот блендер использовать категорически запрещено. Дело в том, что при соприкосновении лезвия с крахмалом выделяется клейковина, которая превратит пюре в липучую массу.

Некоторые советские домохозяйки добавляли в свое пюре сырое яйцо - считается, что оно делает пюре более воздушным и помогает сохранить картофель красивым, светлым. Но с сырыми яйцами главное не переборщить, а пюре будет вкусным и без них.