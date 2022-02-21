Как приготовить идеальное картофельное пюре прямо как в детстве?
Несмотря на кажущуюся простоту рецепта, даже такое простое блюдо, как картофельное пюре, можно легко испортить.
Несмотря на кажущуюся простоту рецепта, даже такое простое блюдо, как картофельное пюре, можно легко испортить.
Первый шаг - выбор картофеля. Стоит отдать предпочтение рыхлым, мучнистым сортам картофеля. Если картошку покупаете на рынке, спросите у продавца, какая лучше подойдет для пюре - он знает.
Картофель нужно почистить и нарезать на равные дольки.
Распространенной ошибкой при варке картофеля считается мнение, что пюре не повредит переваренный картофель. Но это не совсем так: картофель будет легче перемолоть, но в нем останется много лишней влаги, которая сделает пюре жидким.
Количество масла и молока каждый устанавливает для себя сам: кому-то больше нравится более жидкое пюре, кому-то - более густое. Оптимальное количество - 150 мл молока на 6-8 средних картофелин. Молоко стоит заранее нагреть - если влить холодное, пюре может потерять вкус и цвет. В свою очередь, масло можно использовать прямиком из холодильника - оно сразу же растает. Но идеально, когда масло все же комнатной температуры.
Есть рецепты, где вместо молока рекомендуется вода, в которой варился картофель - в целях экономии или снижения веса. Это приемлемо, но стоит считаться с тем, что вкус такого пюре будет проще.
В первую очередь толкушкой разомните картофель с маслом, а затем взбейте его миксером на средней скорости, постепенно добавляя теплое молоко, не менее 5-7 минут. Вливать все молоко сразу - плохая идея: если неправильно рассчитать количество и налить слишком много, пюре превратится в суп.
Миксер для приготовления пюре необязателен, а вот блендер использовать категорически запрещено. Дело в том, что при соприкосновении лезвия с крахмалом выделяется клейковина, которая превратит пюре в липучую массу.
Некоторые советские домохозяйки добавляли в свое пюре сырое яйцо - считается, что оно делает пюре более воздушным и помогает сохранить картофель красивым, светлым. Но с сырыми яйцами главное не переборщить, а пюре будет вкусным и без них.
Во время варки картофеля к нему добавляют соль. После того как пюре готово, нужно его попробовать и при необходимости добавить еще соли.