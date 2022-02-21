Как мужчина может испытать сильнейший оргазм

Женскую точку зоны G можно стимулировать через влагалище, в свою очередь мужскую точку Р легче всего стимулировать через анальное отверстие.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Для того, чтобы стимуляция или массаж простаты был максимально комфортным и приятным, необходимо соблюдать несколько правил:

знание теории и коммуникация;

подготовка;

алгоритм массажа.

Знание теории и коммуникация

Как самому мужчине, так и человеку делающему массаж должно быть известно, где находится простата, какой вид движений пальцами должен производиться, как правильно подготовиться к этому процессу и, чего ожидать, а на что лучше не рассчитывать, особенно в первые разы.

Если этот вид стимуляции планируется между партнерами, то предварительно необходимо провести честный диалог и поделиться друг с другом, что оба ожидают и какой был предыдущий опыт.

Обязательно нужно проговорить все страхи, сомнения и все то, что может привести к стрессу, чтобы можно было спокойно отправиться в это увлекательное и полное удовольствий путешествие. В первые разы не нужно рассчитывать на оргазмы, а наоборот лучше наслаждаться новыми ощущениями и близостью с партнёром.

Подготовка

Своевременно перед актом нужно приготовить все необходимое оборудование. В них обязательно должен быть включен лубрикант, так как анальное отверстие не выделяет собственную смазку и такого рода стимуляцию проводить будет невозможно. Рекомендуется использовать лубрикант для анального секса. Из НЕ обязательных, но рекомендуемых вещей : клизма, тонкие одноразовые медицинские/кулинарные латексные перчатки, аппликатор для введения лубриканта в анальное отверстие.

Клизмирование не обязательно, но может быть рекомендовано для того, чтобы игры были максимально расслабленными и без лишних забот и волнений. Производить клизмирование советуют питьевой водой комнатной температуры несколько раз вводя в анальное отверстие, пока оттуда не будет выходить чистая вода хотя бы за пол часа до процесса.

Возможно будет необходимо несколько раз дать лишней жидкости скопившейся от клизмы в прямой кишке вытечь наружу. Латексные перчатки сделают использование пальцев более комфортным.

Анальное отверстие очень чувствительно, а стенки прямой кишки очень легко травмировать. Даже самые коротко остриженные ногти не могут гарантировать идеальное скольжение, так как дискомфорт может вызвать маленький заусенец, потрескавшаяся кожа или более грубые кончики пальцев. Латексные перчатки обеспечат лучшее скольжение и избавят от страха травмирования во время процесса и наслаждения им.

Лубрикант рекомендуется вводить в анальное отверстие. Это можно сделать пальцами, как бы вдавливая его во внутрь, либо более легкий способ при помощи специальных шприцов (аппликатор для введения лубриканта). Для массажа простаты так же можно использовать секс-игрушки - стимуляторы простаты.

ФОТО: FUN FACTORY GmbH

Массаж

Любая стимуляция ануса не может быть спонтанным актом или пенетрацией без подготовки.

Все начинается с прелюдии, во время которой желательно производить привычные действия, которые приводят человека к возбуждению и полному расслаблению тела, чтобы можно было приступить к более интенсивной стимуляции. Очень полезны могут быть оргазмы, которые поспособствуют лучшему кровотоку в тазе, в результате чего мышцы станут более чувствительными и расслабленными. Только после этого можно приступить к зоне анального отверстия. Очень медленно, нежно и постепенно. Начать вращающие движения нужно с наружного сфинктера, продолжая вводить один палец, затем два и т.д. - если необходимо достичь нужного диаметра расширения. Это может понадобиться, если планируется введение какого-то анального стимулятора более широкого в диаметре, чем палец. Если массаж простаты планируется производить только пальцами, то двух вполне достаточно.

Важно!

Самое главное - все этапы анальной стимуляции должны быть приятными и приносящими удовольствие! Если присутствует боль, значит, что-то делается неправильно или есть необходимость обратиться к врачу для проверки простаты.

На начальной стадии экспериментов можно не дождаться головокружительного оргазма или ощущений, так как для их достижения понадобиться отладить технику массажа и научиться быть максимально расслабленным и чувствовать себя комфортно. Только полностью погрузившись в наслаждение самим процессом можно будет достичь оргазма, как в комбинации со стимуляцией пениса, так и без дополнительной стимуляции, а только лишь простаты.

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