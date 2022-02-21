Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности России
Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, созвал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, созвал внеочередное заседание Совета безопасности РФ, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Это большой Совет безопасности", - цитирует Пескова ВВС.
При этом он не ответил на вопрос о повестке заседания, отметив лишь, что это "не регулярное заседание".
По словам Пескова, в понедельник у Путина также запланировано "несколько международных телефонных звонков".
Ранее стало известно, что 22 февраля пройдет внеочередное заседание Совета Федерации. По официальной информации, на заседании планируется обсудить закон о повышении пенсий ветеранам военной службы, однако политологи придерживаются мнения, что созыв связан с обострением кризиса на российско-украинской границе.
Кроме того, на 22 февраля назначено заседание Госдумы России, которая ранее обратилась к главе государства с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.