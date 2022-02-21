Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности России

"Это большой Совет безопасности", - цитирует Пескова ВВС.

При этом он не ответил на вопрос о повестке заседания, отметив лишь, что это "не регулярное заседание".

По словам Пескова, в понедельник у Путина также запланировано "несколько международных телефонных звонков".

Ранее стало известно, что 22 февраля пройдет внеочередное заседание Совета Федерации. По официальной информации, на заседании планируется обсудить закон о повышении пенсий ветеранам военной службы, однако политологи придерживаются мнения, что созыв связан с обострением кризиса на российско-украинской границе.