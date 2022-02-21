"Решение будет принято. Сегодня". Путин о признании ДНР и ЛНР

"Это большой Совет безопасности", - ранее пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Также известно, что Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

Сегодня же глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании республики. С такой же просьбой обратился и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник.

По ходу заседания Совбеза РФ Путин подчеркнул, что обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав России.

Ранее также стало известно, что 22 февраля пройдет внеочередное заседание Совета Федерации. По официальной информации, на заседании планируется обсудить закон о повышении пенсий ветеранам военной службы, однако политологи придерживаются мнения, что созыв связан с обострением кризиса на российско-украинской границе.