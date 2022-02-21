Пн, 21.02.2022
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Андрей Данилевич, водитель общественного транспорта
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"Решение будет принято. Сегодня". Путин о признании ДНР и ЛНР

Владимир Путин ФОТО: EPA/Scanpix

Президент России Владимир Путин в понедельник, 21 февраля, созвал внеочередное заседание Совета безопасности РФ. Трансляция заседания оборвалась внезапно. Однако Путин успел заявить, что решение по поводу признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР будет принято сегодня.

"Это большой Совет безопасности", - ранее пояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. 

Также известно, что Владимир Путин сегодня выступит с телеобращением к россиянам. Об этом сообщил его пресс-секретарь.

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Сегодня же глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой о признании республики. С такой же просьбой обратился и глава самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник. 

По ходу заседания Совбеза РФ Путин подчеркнул, что обсуждается вопрос признания независимости ДНР и ЛНР, а не вопрос об их вхождении в состав России.

Ранее также стало известно, что 22 февраля пройдет внеочередное заседание Совета Федерации. По официальной информации, на заседании планируется обсудить закон о повышении пенсий ветеранам военной службы, однако политологи придерживаются мнения, что созыв связан с обострением кризиса на российско-украинской границе.

Кроме того, на 22 февраля назначено заседание Госдумы России, которая ранее обратилась к главе государства с просьбой признать независимость самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.


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