Речь художника Кристиана Бректе вызвала негодование в соцсетях

"То, что кому-то не нравятся художественные выражения Бректе, не означает, что они ничего не стоят. Мне нравится отношение Бректа, мне нравятся вещи, которые он создает. Не следует ассоциировать художника только с одним своим произведением. Это все равно, что ассоциировать Ван Гога только с его психозами…" - Майра.
"Мы не имеем права быть недовольными. Когда у латышей были Тилберги, Пурвитисы, Валтеры и другие, никому и в голову не приходило допускать прайды. Этот художник - это зеркало общества, которое его создало", - заметил Юрис.
"Зачем я это посмотрел/послушал! Я буду осторожнее. И еще, йохаиды, интересно, как человек добрается до таких публичных слов, что там закрывается и открывается?" - спрашивает Кристенс.
Эдвард написал: "Вам может не понравиться его работа. Но он сказал это очень прямо. Пока такие, как он создают и будет продолжать это делать. Комментаторы продолжат пукать в Twitter и кричать о какой-то революции".
"О вкусе спора нет - он либо есть, либо его нет. Вопросов к Бректе нет, каждому по способностям, а вопрос к тем, кто делит такие "призы". Только начинает казаться, что килограмм - это буквально", - рассуждает Имант.
"Посмотрев это видео, у Фреда было бы что сказать", - заметил Юстин.
Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.
Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.
После этого адвокат Виктория Яркина попросила Государственную полицию (VP) оценить, по ее мнению, возможное изображение детской порнографии в произведениях художника Кристиана Бректе.
Галерея: "Посвящение Джемме Скулме"