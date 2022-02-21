Речь художника Кристиана Бректе вызвала негодование в соцсетях

Labi pateica. Un balvu ieguva balsojumā. Tātad Latvijā vēl ir gana daudz sakarīgu vilvēku. Bet aug jaunā grāmatu dedzinātāju un muzeju demolētāju paaudze, kas gatavi iznīcināt visu, ko nesaprot. Tas ir žēl. — Laima Bakāne (@Laima52) February 20, 2022

"То, что кому-то не нравятся художественные выражения Бректе, не означает, что они ничего не стоят. Мне нравится отношение Бректа, мне нравятся вещи, которые он создает. Не следует ассоциировать художника только с одним своим произведением. Это все равно, что ассоциировать Ван Гога только с его психозами…" - Майра.

Tas, ka kādam Brektes mākslinieciskās izpausmes nepatīk, nenozīmē, ka tās nav nekā vērtas. Man patīk Brektes attieksme, patīk lietas, ko viņš rada. Nevajag saistīt mākslinieku tikai ar vienu viņa darbu. Tas būtu kā asociēt VanGogu tikai ar viņa psihozēm… — Maira (@maira_slujeva) February 20, 2022

"Мы не имеем права быть недовольными. Когда у латышей были Тилберги, Пурвитисы, Валтеры и другие, никому и в голову не приходило допускать прайды. Этот художник - это зеркало общества, которое его создало", - заметил Юрис.

Mums nav tiesību būt neapmierinātiem.

Kad latviešiem bija Tilbergs, Purvītis, Valters un citi, nevienam nenāca prātā atļaut praida gājienus.

Šis mākslinieks ir spogulis sabiedrībai, kura viņu radījusi — Juris🇵🇱 (@adv_Moczulski) February 20, 2022

"Зачем я это посмотрел/послушал! Я буду осторожнее. И еще, йохаиды, интересно, как человек добрается до таких публичных слов, что там закрывается и открывается?" - спрашивает Кристенс.

Kādēļ es šo apskatījos/noklausījos! Būšu uzmanīgāks. Un tomēr, johaidī, interesanti, kā līdz tādiem publiskiem vārdiem cilvēks nonāk, kas tur saslēdzas un atslēdzas? — Kristens Rubenis (@krubenis) February 20, 2022

Эдвард написал: "Вам может не понравиться его работа. Но он сказал это очень прямо. Пока такие, как он создают и будет продолжать это делать. Комментаторы продолжат пукать в Twitter и кричать о какой-то революции".

Var nepatikt viņa darbi. Bet tomēr viņš pateica ļoti tieši. Kamēr tādi ka viņš dara un turpinās darīt. Twiter komentētāji, turpinās pirdēt twiterī un kliegt par kaut kādu revolūciju) — Edward (@Dr_fateee) February 20, 2022

"О вкусе спора нет - он либо есть, либо его нет. Вопросов к Бректе нет, каждому по способностям, а вопрос к тем, кто делит такие "призы". Только начинает казаться, что килограмм - это буквально", - рассуждает Имант.

Par gaumi nestrīdas - tā vai nu ir, vai nav.

Par Brekti jautājumu nav, katram pēc spējām, bet jautājums ir par tiem kas dala šādas "balvas". Nupat sāk šķist, ka tas kilograms ir burtiskā nozīmē. :) — Imants Krūkens (@BarbarsBalelins) February 20, 2022

"Посмотрев это видео, у Фреда было бы что сказать", - заметил Юстин.

Redzot šo video, Freidam būtu ko pateikt 😂 — Justin Case (@dzastinkeis) February 20, 2022

Напомним, на улице Акас в Риге по инициативе фонда Mākslai vajag telpu появилась фреска "Посвящение Джемме Скулме" (Veltījums Džemmai Skulmei). Автором стал современный латвийский художник Кристиан Бректе.

Работа вызвала сотни комментариев. Появились самые разные мнения. Начиная с того, что если родители детей не могут объяснить, что это искусство и это видение художника, то смогут ли они вообще что-либо объяснить, заканчивая предложением найти подъемник, купить краски и закрасить картину.

После этого адвокат Виктория Яркина попросила Государственную полицию (VP) оценить, по ее мнению, возможное изображение детской порнографии в произведениях художника Кристиана Бректе.