Среди фанов латвийской группы Citi Zēni есть эко-активистка Грета Тунберг

Как отметил портал Sejas, Тунберг - одна из 9000 фолловеров группы на их официальной Instagram-странице.

ФОТО: скриншот с Instagram/citi_zeni

12 февраля победителем национального отбора на "Евровидение" Supernova-2022 убедительно стала группа Citi Zēni с песней Eat Your Salad. И жюри, и зрители поставили их на первое место. Коллектив получил 50 566 голосов (в ходе телефонного голосования).

Песня Eat Your Salad группы Citi Zēni прозвучит на 66-м международном конкурсе песни "Евровидение" в Турине (Италия) в первом полуфинале 10 мая. В нем также примут участие Албания, Швейцария, Словения, Болгария, Молдова, Украина, Литва, Нидерланды, Норвегия, Россия, Португалия, Дания, Армения, Австрия, Хорватия, Исландия и Греция. Второй полуфинал "Евровидения" состоится 12 мая, финал - 14 мая.

Состав группы Citi Zēni: Янис Петерсонс (вокал), Дагнис Розиньш (вокал и саксофон), Рейнис Вишкерис (клавиши), Кришьянис Озолс (гитара), Роберт Мемменс (бас-гитара) и Том Кагайнис (ударные).