Путин поручил армии России обеспечить "поддержание мира" в ДНР и ЛНР

Тексты указов Путина опубликованы ночью на официальном портале правовой информации.

В числе прочего в них говорится: "В связи с обращением главы Донецкой народной республики министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира".

Аналогичное поручение дано по поводу самопровозглашенной Луганской народной республики.

Вечером Путин выступил с телеобращением, в котором признал ДНР и ЛНР как независимые государства. С 2014 года Москва не ставила под сомнение территориальную целостность Украины.

Обращение Путина содержало много исторических подробностей и мало информации о том, как Путин оценивает ситуацию в Донбассе. На прошлой неделе там резко увеличилось число обстрелов. Киев считает это провокацией на фоне сообщений о более чем 100-тысячной группировке российских войск у границы Украины.

Обращаясь к Киеву, Путин потребовал прекратить боевые действия, предупредив об "ответственности за возможное продолжение кровопролития", но не уточнив, что он имеет в виду.

После показа обращения Путина государственное телевидение показало церемонию подписания указов о признании независимости ДНР и ЛНР. Теперь стали известны подробности, содержащиеся в этих указах.

"Учитывая волеизъявление народа" ДНР и "отказ Украины от мирного урегулирования конфликта" в соответствии с минскими соглашениями, Путин своим указом постановил признать эту самопровозглашенную республику на востоке Украины. С такой же формулировкой он признал независимость ЛНР.

МИД России Путин поручил провести с ДНР и ЛНР "переговоры об установлении дипломатических отношений".

Слово "мир" содержалось в названии военной операции России, проведенной в 2008 году на территории Грузии - тогда речь шла о "принуждении к миру". Сейчас речь идет о неких "функциях по поддержанию мира".

Киев на протяжении последних дней заявлял, что не собирается проводить наступательную операцию в Донбассе.

Украинские власти ставили под сомнение сообщения об угрозе российского вторжения, о которой с октября прошлого года заявляли США и страны Европы. Москва также категорически отрицала планы ввести свои войска на территорию Украины.

В пятницу самопровозглашенные ДНР и ЛНР объявили об эвакуации женщин и детей в Россию, где оказались готовы оказать как финансовую помощь, так и услуги по размещению (около 40 регионов заявили, что готовы принять беженцев). На следующий день самопровозглашенные республики объявили мобилизацию мужчин для военного противостояния с украинской армией, на протяжении всего этого времени заявлявшей об отсутствии планов наступления в Донбассе.

В понедельник на фоне новых заявление ДНР и ЛНР об обстрелах их лидеры обратились к Путину с просьбой о признании своей государственностью. Это обращения прозвучало меньше чем за час до начала экстренного заседания Совбеза России, на котором представители высшей российской власти поддержали идею о признании ДНР и ЛНР. Вечером Путин объявил о своем решении в телеэфире, вызвав резкую реакцию Запада. Там сочли это решение грубым нарушением международного права и минских договоренностей по Донбассу.