Анна Дрибас - добрая и доверчивая девушка из Саласпилса, которая очень любит мечтать. Выросшая в музыкальной семье, где все профессионально владеют игрой на музыкальных инструментах и имеют специальное образование, она уже изначально понимала, что ее путь предопределен...

Возможно, из-за ее веселого и задорного характера нотная грамота давалась ей с трудом, но она старалась. Да и вообще Анна только на вид хрупкая девушка, поющая о любви. Как она сама отмечает, в ней есть стержень, есть некая "упертость". С ее слов, она идет по жизни с пламенным оголенным сердцем, завоевывая слушателей и зрителей. Делая это грациозно и величественно. Но популярность на всю страну Анне принесло участие в телевизионном шоу...

ФОТО: личный архив Анны Дрибас

В Испанию к мастерам фламенко

В 2002 году на конкурсе "Шанс молодым" она заняла первое место, в 2004-м на "Янтарной звезде" - третье, а на конкурсе Gaujas atbalss (2005) - первое. Первый свой диск Анна записала уже в 13 лет. В 18 лет она пела в Елгавском биг-бенде, выступала с Интарсом Бусулисом и Amber.

Кроме пения, Анна с юного возраста танцевала фламенко и изучала испанский язык.

Она многократно ездила в город на юге Испании - Гранаду - в школу Carmen de las Cuevas, где оттачивала искусство фламенко у настоящих мастеров. Параллельно девушка занималась и вокалом. После Анна даже смогла поехать в Гранаду по программе Erasmus и училась на испанском: "Не скажу, что это было легко, но это, несомненно, был очень интересный опыт". Ее покорила гостеприимная и солнечная страна. Плюсом было то, что море от Гранады находилось сравнительно недалеко - всего 1,5 часа на автобусе. Но это того стоило! Желто-зеленая береговая линия, а за ней тянется сине-голубое теплое Средиземное море во всей своей красе.

"Я также пожила в Севилье, там тоже ходила на мастер-классы по фламенко в школу Taller Flamenco. Но в Севилье было очень жарко", - вспоминает свои испанские приключения Анна.

Ярким впечатлением для нее стала поездка в город Кадис: "Его берега омывает Атлантический океан. Я поразилась размерами рыбы, которую увидела там на рынке. Она была просто огромная! Там никогда не утихал ветер. А люди? Люди там добрые и отзывчивые".

В Латвию Анна вернулась вдохновленной и открыла свою школу фламенко Viva el flamenco в Саласпилсе и Елгаве.

ФОТО: личный архив Анны Дрибас

Случайный кастинг

Желание показать, чему она научилась в Испании, было настолько сильным, что Анна решила участвовать в конкурсе Dejo ar zvaigzni ("Танцуй со звездой"): "Я была с сестрой, и мы стояли в очереди желающих. Вдруг кто-то нам сказал, что это кастинг на конкурс O!Kartes Akademija".

В очереди девушки провели до этого не один час. Вот-вот ее должны были вызвать, сдаваться и возвращаться домой не хотелось: "Сестра мне посоветовала пойти что-то спеть. Я подумала - и вправду, а почему бы и нет? На тот момент я пела в Елгавском биг-бенде. Спела песню, а потом через некоторое время меня пригласили еще на два отбора и в итоге взяли на телевизионный конкурс O!Kartes Akademija".

Кстати, на Dejo ar zvaigzni Анна потом тоже пошла. Правда, она не знала, что следовало выучить определенный танец. Девушке разрешили станцевать то, что она приготовила. Конечно, это было фламенко. Но на Dejo ar zvaigzni Анна не попала.

ФОТО: личный архив Анны Дрибас

Путь к короне

"Когда началось шоу O!Kartes Akademija, я три месяца жила на телевидении. По субботам у нас были концерты на Рижской киностудии. Я осуществила свою мечту и выступила с Раймондом Паулсом. В тот вечер я заняла 1-е место. Еще я побеждала с песнями Baila morena и "Любовь настала".

В финале Дрибас заняла пятое место.

На телевидении Анна познакомилась с семьей Ричсов (Riču ģimene). Менеджер коллектива связался с ней и пригласил участвовать в совместных концертах. Так она попала в проект, созданный совместно с литовским продюсером Виктором Прапрасом.

Видео: Анна Дрибас и Агрис Ричс - Svētku dziesma

"Сначала это были концерты "Цыганская принцесса", потом - Baltican Carmen, а позже - Gipsy Queen. Была принцессой, потом Кармен, а после стала королевой", - с улыбкой отмечает Анна. Она признается, что в таком статусе чувствует себя грациозно: "Корона всегда была на мне, а это дает какое-то ощущение грации, некоего величия в хорошем смысле".

В СМИ Анну называют "цыганской королевой", "огненной", "страстной". Сама она не понимает, почему так: "Может, это связано с моими песнями, они зажигательные... Да и характер у меня веселый.

Певица признается, что за эти годы особо не встречалась со стереотипами о цыганах: "Знаю, что цыгане - веселый народ, умеют дружить, гулять, поддерживать друг друга, незаносчивые. Я - русская, а еще у меня греческие корни".

ФОТО: личный архив Анны Дрибас

Песни и любовь

"Мои песни - это выражение любви, рассказ о ком-то или чем-то", - восклицает Анна. Каждый раз в тексте она старается поведать историю - реальную или вымышленную.

"Например, песня "Иллюзия" - о том, что человек сам себе придумывает любовь. "Свобода" - это про то, что только смелым дана свобода, даже когда ты остаешься один со своим мнением или нет... Мы сами выбираем, кого нам любить... Многие говорят: "Люблю - не могу", но это ваш выбор любить, когда вас не любят", - уверена Анна.

В 2019 году Анна Дрибас участвовала в конкурсе Latvijas sirdsdziesma с собственной авторской песней Es iemīlējos и заняла шестое место.

Видео: Анна Дрибас - Es iemīlējos

В феврале 2022 года у Анны вышел долгожданный альбом "Безусловная любовь". В него вошли 15 песен (из которых одна - на английском). Работа над ним шла четыре года. Когда певица сочиняла самую первую песню в 2017 году, она даже не думала, что в итоге у нее получится целый альбом: "Теперь у меня 2 альбома - Es iemīlējos и "Безусловная любовь". Спасибо Вадиму Палагуте за совместную работу в студии".

ФОТО: личный архив Анны Дрибас

ФОТО: личный архив Анны Дрибас

Еще в 2019 году на песню "Иллюзия" был снят клип. Композиции Анны можно услышать на LR4, Radio Swh+ и на российских радиостанциях. Она подчеркивает, что ее слушатель везде. Он не ограничен языком или возрастом: "Прежде всего это люди, которые любят русскую, латышскую, испанскую и цыганскую музыку".

Альбомы доступны на всех цифровых площадках - Spotify, YouTube и других, а скоро появятся и на iTunes.

Анна Дрибас: "Иллюзия"