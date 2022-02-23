На Давидса подали в суд за слишком тяжелый пиджак
Латвийский модельер Давидс (настоящее имя - Роман Андреев) ликвидировал свой бизнес и переехал за город после того, как недовольный клиент подал на него в суд. Об этом пишет журнал Kas Jauns?.
Латвийский модельер Давидс (настоящее имя - Роман Андреев) ликвидировал свой бизнес и переехал за город после того, как недовольный клиент подал на него в суд. Об этом пишет журнал Kas Jauns?.
Все началось два года назад, когда у Давидса заказали костюм на свадьбу. Заказчик внес аванс и договорился о времени выполнения заказа.
"Мы договорились о бархатном жакете с черными классическими брюками, и заказ был выполнен", - рассказал Давидс.
Художник-модельер говорит, что костюм пришел на несколько дней раньше срока, в него были внесены мелкие коррективы, но потом клиент прислал сообщение о том, что недоволен результатом.
Модельер объяснил заказчику, что изделие изготовлено из натурального бархата, поэтому оно действительно тяжелее, но гораздо качественнее.
Однако заказчик отказался от заказа и потребовал возврата уже выплаченного аванса. "Начались различные угрозы, клевета, жалобы на то, что я не доставил заказ, не выполнил контракт, пока на меня не подали в суд!" - вспоминает Давидс ход событий.
Недовольный клиент написал жалобу в Центр защиты прав потребителей и обратится в суд, требуя от Давидса вернуть аванс, а также просроченный платеж и судебные издержки.
Хотя Давидс не признает своей вины, он не стал подавать в суд на клиента, потому что "вложенные в судебный процесс время и деньги того не стоят". Он удовлетворил требования заказчика, заплатив за все, что тот просил.
После этого события модельер пришел к выводу, что больше никогда не будет сотрудничать с незнакомыми людьми. "Мне не нужны все эти негативные эмоции, я хочу покоя", - подытожил Давидс.