На Давидса подали в суд за слишком тяжелый пиджак

Все началось два года назад, когда у Давидса заказали костюм на свадьбу. Заказчик внес аванс и договорился о времени выполнения заказа.

"Мы договорились о бархатном жакете с черными классическими брюками, и заказ был выполнен", - рассказал Давидс.

Художник-модельер говорит, что костюм пришел на несколько дней раньше срока, в него были внесены мелкие коррективы, но потом клиент прислал сообщение о том, что недоволен результатом.

"[Клиент. - Прим. ред.] сравнил свой пиджак с теми, что продаются в магазинах, и пришел к выводу, что его пиджак слишком тяжелый и что ткань, из которой он изготовлен, некачественная", - вспоминает Давидс.

Модельер объяснил заказчику, что изделие изготовлено ​​из натурального бархата, поэтому оно действительно тяжелее, но гораздо качественнее.

Он отметил, что пиджак из того же материала носили актер Дэниел Крейг и принц Уильям.

Однако заказчик отказался от заказа и потребовал возврата уже выплаченного аванса. "Начались различные угрозы, клевета, жалобы на то, что я не доставил заказ, не выполнил контракт, пока на меня не подали в суд!" - вспоминает Давидс ход событий.

Недовольный клиент написал жалобу в Центр защиты прав потребителей и обратится в суд, требуя от Давидса вернуть аванс, а также просроченный платеж и судебные издержки.

Хотя Давидс не признает своей вины, он не стал подавать в суд на клиента, потому что "вложенные в судебный процесс время и деньги того не стоят". Он удовлетворил требования заказчика, заплатив за все, что тот просил.