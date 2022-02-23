Ср, 23.02.2022
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  • Вела урок в состоянии аффекта: певицу Лиене Шомасе вызвали в полицию

Вела урок в состоянии аффекта: певицу Лиене Шомасе вызвали в полицию

На прошлой неделе певица, руководитель детско-юношеской творческой студии Лиене Шомасе дала пояснение в полиции. Ранее некая женщина сообщила правоохранителям о том, что певица ведет занятия в состоянии аффекта.

Журнал Privātā Dzīve указал, что женщина пожелала остаться анонимной, она обратилась в полицию и попросила проверить творческую студию Лиене Шомасе, а именно работу и методы преподавания. 

В заявлении указано, что певица это делает в "состоянии аффекта".

Шомасе объяснила изданию, что обвинения "мистические и неправдивые", после проверки дело возбуждено не было.

"Очевидно, что этой женщине непонятно, что значит техника дыхания и медитации, как улыбаться и радоваться жизни", - говорит Шомасе.

Певица подчеркивает, что родители учеников студии не возражают против того, что происходит на занятиях: "Мы дышим и радуемся жизни!".

Как известно, Лиене Шомасе уже несколько лет не выпускает никаких новых песен, но регулярно публикует различные спиритические записи в социальных сетях, чтобы вдохновлять своих последователей. Правда, фолловеры певицы воспринимают их двояко.


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