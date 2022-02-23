Вела урок в состоянии аффекта: певицу Лиене Шомасе вызвали в полицию

Журнал Privātā Dzīve указал, что женщина пожелала остаться анонимной, она обратилась в полицию и попросила проверить творческую студию Лиене Шомасе, а именно работу и методы преподавания.

В заявлении указано, что певица это делает в "состоянии аффекта".

Шомасе объяснила изданию, что обвинения "мистические и неправдивые", после проверки дело возбуждено не было.

"Очевидно, что этой женщине непонятно, что значит техника дыхания и медитации, как улыбаться и радоваться жизни", - говорит Шомасе.

Певица подчеркивает, что родители учеников студии не возражают против того, что происходит на занятиях: "Мы дышим и радуемся жизни!".