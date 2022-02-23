Prāta Vētra отложили тур по России
В этих условиях концерты группы Prāta Vētra в России не состоятся, сообщила группа в социальных сетях.
В этих условиях концерты группы Prāta Vētra в России не состоятся, сообщила группа в социальных сетях.
Информация появилась в латышском Instagram-аккаунте коллектива, в то время как в записи группы в русскоязычном профиле указано, что тур не отменен, а перенесен. Музыканты подчеркивают, что "обстоятельства сильнее" их, и обещают объявить даты перенесенного тура, как только они станут известны. До тех пор они пообещали фанатам "быть ближе онлайн с верой, что все будет хорошо".
С начала марта у Prāta Vētra был запланирован гастрольный тур "Год без календаря" по России с посещением более десяти городов.
На фоне агрессии России против Украины в соцсетях разгорелись дискуссии о том, насколько на самом деле разделены политика и музыка и, соответственно, стоит ли латвийской группе отправляться в этот концертный тур.
Ситуация в Украине ухудшилась после принятого в понедельник президентом России Владимиром Путиным решения признать независимость так называемых "народных республик" Донбасса. Во вторник Совет Российской Федерации уполномочил Путина ввести войска на де-факто оккупированные ранее территории на востоке Украины, существуют опасения относительно начала активных военных действий.
Согласно информации из архива агентства LETA, группа Prāta Vētra в 2015 году уже оказалась в похожей ситуации, когда ей пришлось принимать решение о концертном туре по городам России с презентацией альбома "7 шагов на свежем воздухе".
В то время лидер Prāta Vētra Ренар Кауперс заявил в интервью телеканалу LNT, что с началом военного конфликта между Украиной и Россией музыканты всерьез задумались, выступать ли в России. Группа решила не разрывать связи с Россией, и Кауперс привел обоснование этой причины из Библии, где "нет ни одного момента, в котором бы упоминалось, что ты должен отвернуться от кого-то".