Prāta Vētra отложили тур по России

Информация появилась в латышском Instagram-аккаунте коллектива, в то время как в записи группы в русскоязычном профиле указано, что тур не отменен, а перенесен. Музыканты подчеркивают, что "обстоятельства сильнее" их, и обещают объявить даты перенесенного тура, как только они станут известны. До тех пор они пообещали фанатам "быть ближе онлайн с верой, что все будет хорошо".

С начала марта у Prāta Vētra был запланирован гастрольный тур "Год без календаря" по России с посещением более десяти городов.

На фоне агрессии России против Украины в соцсетях разгорелись дискуссии о том, насколько на самом деле разделены политика и музыка и, соответственно, стоит ли латвийской группе отправляться в этот концертный тур.

Ситуация в Украине ухудшилась после принятого в понедельник президентом России Владимиром Путиным решения признать независимость так называемых "народных республик" Донбасса. Во вторник Совет Российской Федерации уполномочил Путина ввести войска на де-факто оккупированные ранее территории на востоке Украины, существуют опасения относительно начала активных военных действий.

Согласно информации из архива агентства LETA, группа Prāta Vētra в 2015 году уже оказалась в похожей ситуации, когда ей пришлось принимать решение о концертном туре по городам России с презентацией альбома "7 шагов на свежем воздухе".