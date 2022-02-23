Чт, 24.02.2022
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Юрий Дудь, российский журналист
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Передача: российский пропагандистский канал "Россия РТР" вернулся в Латвию

Ilustratīvs attēls. ФОТО: Shutterstock

В то время, когда российская агрессия нарастает и звучат призывы прекратить вещание российских пропагандистских каналов в Латвии, к телевещанию вернулся один из главных рупоров Кремля - канал "Россия РТР", сообщает передача TV3 Ziņas.

В феврале истекло прошлогоднее решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) о приостановке ретрансляции этого канала на год. NEPLP обещает найти решения, чтобы защитить наше информационное пространство, а политики называют возвращение таких каналов угрозой национальной безопасности.

NEPLP на год запретил ретрансляцию и распространение программы "Россия РТР" в Латвии, так как на канале был обнаружен ряд нарушений содержания, в том числе разжигание ненависти и разжигание военного конфликта.

Запрет вступил в силу в середине февраля прошлого года, но NEPLP может ввести его только на год, поэтому канал "Россия РТР" вернулся к внутреннему вещанию. Говоря о возвращении канала, NEPLP не дает развернутых комментариев, но из письменного ответа ясно, что запрет канала снова стоит на повестке дня совета.

Подробнее - в сюжете передачи!

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas на латышском языке


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