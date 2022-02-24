"Я чувствовала себя разбитой": Амината о втором месте в национальном отборе на "Евровидение"

Как известно, в конкурсе Supernova (национальный отбор на конкурс "Евровидение") жюри и зрители выбрали на первое место группу Citi zēni, а Амината осталась на втором месте.

Певица, которая уже представляла Латвию на конкурсе песни "Евровидение" в 2015 году и заняла 6-е место (это четвертый лучший результат Латвии в истории конкурса "Евровидение"), сказала в передаче Generation Famous, что она разочарована тем, что в этом году не сможет принять участие в конкурсе.

"В тот момент я чувствовала себя разбитой. Я плакала два дня. Я из тех людей, у которых есть только план А, и у меня никогда нет плана Б. Затем, когда план А не складывается, я строю все заново - новый план А", - рассказывает она.

На вопрос, что она думает о представителях Латвии в этом году - о группе Citi zēni, она ответила, что они не были ее фаворитами, но, может быть, "из этого может получиться что-то хорошее". "Трудно судить, но похоже, что у Citi zēni сейчас все хорошо. Об этом говорит и то, что их песня стала очень популярной в TikTok", - сказала она.

На вопрос, меняется ли музыка и должны ли музыканты больше думать о социальных сетях и, возможно, по-другому обращаться к аудитории, Амината отвечает: "Что я точно знаю, так это то, что не могу изменить свое отношение к музыке. Я такая, какая я есть. Это не значит, что я сейчас вообще игнорирую интернет и TikTok.

Но я не могу изменить себя, сломать себя и, скажем, писать веселые песни.

Это тоже не сработает. Есть разные певцы, и нужны разные певцы. Можете ли вы сравнить Адель с певцом, который поет Gangnam Style? Оба популярны, у каждого своя аудитория. Означает ли тот факт, что Gangnam Style в какой-то момент "взорвал", что Адель придется менять имидж, заниматься чем-то другим? Нет!".

Галерея: Финал конкурса Supernovas 2022

Уже сообщалось, что поздно вечером 12 февраля прошел прямой эфир финала конкурса Supernova, в котором 11 участников боролись за возможность представлять Латвию на "Евровидении-2022" в Италии.

Ранее после голосования жюри и зрителей в финал прошли: Амината, Линда Рушениеце, объединение Mēs Jūs Mīlam, Inspo, Элина Глузунова, Citi Zēni, Bermudu Divstūris, Bujāns, Микс Галвановскис, Микс Дукурс и RAUM.

Отметим, что 11-й участник Микс Дукурс добавился уже после. LTV извинилось перед артистом за техническую ошибку. Во время выступления песня First Love прозвучала без заранее подготовленных звуковых эффектов. 12 февраля утром у Дукурса появились симптомы коронавируса. Тест показал положительный результат. В эфире была показана запись выступления.